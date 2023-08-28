По словам чешского премьера, российская имперская политика является самой большой угрозой безопасности Чехии.

Чехия должна продолжать оказывать гражданскую и военную помощь Украине и поддерживать ее интеграцию в Европейский Союз и НАТО. Одновременно Праге следует готовиться к послевоенному восстановлению подвергшейся нападению страны.

Об этом заявил премьер-министр Петр Фиала на открытии встречи послов Чехии за рубежом в Чернинском дворце, пишет Ceske Noviny. По его словам, развитие войны в последние месяцы показывает, что ситуация сложная.

"Шансы на быстрое разрешение конфликта невелики и становятся все меньше и меньше. Последствия российской агрессии многообразны и в определенной степени они также влияют на нервозность, которую мы чувствуем в нашей стране", - заявил премьер Чехии.

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"Даже по мнению ряда аналитиков, существует угроза тупиковой ситуации и реальность замороженного конфликта. Я не думаю, что это тот сценарий, который нам нужно только наблюдать, но мы также должны держать этот сценарий в голове и продумывать его в наших стратегиях", - добавил Фиала.

Премьер также считает важным не допустить своеобразной "усталости от затянувшейся ситуации" вокруг Украины. По его словам, нужно на всех уровнях объяснять, что чешская солидарность спасает жизни, что это не только правильно, но и необходимо с точки зрения безопасности.

Безопасность Чехии - что говорил Фиала

Фиала, в частности, рассказал об энергетической безопасности. Энергетическую политику необходимо было полностью изменить, самое главное - положить конец зависимости от России. Одним из ключевых условий энергетической независимости, по его словам, является полный переход на американское и французское топливо для атомных электростанций. По словам премьер-министра, все движется к тому, чтобы Чехия в течение нескольких месяцев стала на 100% независимой от России в энергетической сфере.

Фиала отметил, что самой большой угрозой безопасности для Чехии является российская имперская политика. Также он добавил, что необходима бдительность перед действиями Китая, который также следит за войной в Украине исходя из своих собственных силовых амбиций.

Попытки России воссоздать сферы влияния необходимо остановить, иначе это будет поощрять не только режим президента России Владимира Путина, но и других агрессоров, считает Фиала. По его словам, Чехия должна как никогда продвигать свои оборонные интересы, укреплять союзнические отношения и способствовать смягчению кризисов в мире.

Сколько продлится война - прогноз

Как сообщал УНИАН, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов назвал главные факторы для завершения войны в Украине. По его словам, точно прогнозировать, когда закончится война - сложно. И на этот вопрос пока никто не может дать ответ.

Эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко считает, что сейчас Кремль ждет президентских выборов в США и не рассчитывает на замораживание ситуации. По его словам, в РФ надеются, что страны Запада либо прекратят предоставление военной помощи Украине, либо будут ее уменьшать.

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