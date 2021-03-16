В МИД напомнили, что Россия в Крыму имеет единый статус - государства-оккупанта.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на угрозы Российской Федерации в связи с созданием Крымской платформы по деоккупации полуострова и реинтеграции его в состав Украины.

Об этом в комментарии УНИАН сказал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

"Призываем Российскую Федерацию не заниматься политическим буллингом. Угрозы в адрес Украины и других государств - участников Крымской платформы - это очередное проявление маргинализации российской внешней политики", - отметил спикер.

Николенко напомнил, что на прошлой неделе на уровне ООН действия РФ в Крыму получили четкое международно-правовое определение - акт агрессии. "Никакого статуса в Крыму, кроме как государства-оккупанта, Россия не имеет", - заявил он.

"Разговор о посягательстве на "территориальную целостность России" - пример искаженного восприятия реальности. Вор не приобретает законного права собственности на украденную им вещь. Российские международно признанные границы давно известны. К ним не входят Крым и Севастополь", - подчеркнул Николенко.

Также дипломат отметил, что утвержденная Советом национальной безопасности и обороны Украины национальная стратегия и создаваемая в настоящее время Крымская платформа призваны вывести усилия по деоккупации Крыму на системный уровень.

"Уровень поддержки, которую наша страна получает на этапе продвижения нового международного формата, и усилия, которые прилагает РФ для дискредитации этой инициативы, позволяют говорить о правильности выбранного пути", - подытожил Николенко.

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Крымская платформа: что о ней известно

12 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал все страны - члены ООН присоединиться к инициативе "Крымская платформа по деоккупации полуострова". Во время неформального онлайн-заседание ООН по формуле "Арри" на тему "Крым: 7 лет нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины" многие страны выразили поддержку созданию Крымской платформы.

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Автор: Виталий Саенко