Провал "Новороссии" и конкуренция: СМИ рассказали о возможных причинах отставки Суркова

В 2014 году Сурков считал, что конфликт в Украине получится "урегулировать" за год.

Помощник президента РФ Владислав Сурков, который долгое время был известен как куратор «ЛНР/ДНР» и «украинского направления», покинул свой пост, поскольку не справился со своими задачами.

Читайте такжеВ Кремле опровергли "изменение курса в украинском направлении"

Об этом говорится в материале «Медузы». Отмечается, что после начала войны в Украине Сурков занялся «урегулированием» конфликта – взял на себя политическое кураторство над «ЛНР» и «ДНР».

В Кремле шли споры относительно дальнейшей судьбы «республик».

«По самопровозглашенному статусу "ДНР" и "ЛНР" в 2014-м Сурков думал, что это на год максимум», — рассказал журналистам источник, близкий к чиновнику.

Тем не менее, уже к лету 2014 года окончательно провалился проект «Новороссии» — создания еще нескольких «республик» на востоке Украины.

Источник «Медузы», непосредственный участник тех событий, пояснил: команда Суркова так и не справились с задачей по укреплению российского влияния в Украине, провалив информационную кампанию и другую работу на востоке страны.

Источник, работавший в оккупационных структурах "ДНР" и "ЛНР", отмечал постоянные «колебания линии Кремля» по отношению к Украине.

Он разделил работу Кремля на Донбассе и в Украине на два больших этапа. Весной 2014 года Кремль еще рассчитывал сохранить целостность Украины с установлением пророссийской власти. В Москве хотели прекратить военные действия и добиться определенных компромиссных действий между «ДНР-ЛНР» и остальной Украиной, вплоть до референдума о воссоединении.

Второй этап подразумевал уже затяжной конфликт: старт государственного строительства в «республиках» во второй половине 2014 года, а потом торги по «минским соглашениям». На этом этапе кремлевские кураторы вели информационную войну через СМИ и соцсети, а также лидеров мнений, пытаясь переломить общественные настроения в Украине — и добиться смены элит в Киеве.

Сурков, при этом, никогда не был единственным смотрящим за Украиной со стороны Кремля.

Минобороны курировало военное сотрудничество. 5-я служба ФСБ (оперативной информации и международных связей) отвечала за контрразведку на оккупированных территориях.

Вице-премьер Дмитрий Козак осуществлял общее экономическое руководство. Заместитель министра экономического развития Сергей Назаров курировал промышленность. Помимо Минэка от других российских ведомств также были выделены профильные замминистры.

Отмечается, что во внутренних правительственных документах и в кулуарах российские чиновники называют «ДНР» и «ЛНР» "зонами Т1 и Т2: бюджет этих образований по большей части сформирован из российских денег.

Среди других влиятельных игроков на «украинском направлении» — беглый украинский олигарх, сообщник Януковича Сергей Курченко и кум Владимира Путина Виктор Медведчук.

О конкуренции и разногласиях между Сурковым и другими игроками со стороны Кремля в Донбассе рассказывали источники «Медузы», близкие к правительству РФ и Кремлю. Козак вообще на протяжении последних лет считался возможным сменщиком Суркова на украинском направлении.

Бывший чиновник АП РФ и собеседник, близкий к руководству Госдумы, объяснил журналистам, что по вопросам Украины, «ДНР/ЛНР» у Суркова не было решающего голоса.

«Он не мог позвонить силовикам и сказать: тут операцию отменяем, а тут наоборот активизируемся; что-то решалось в МИДе, что-то на уровне бизнес-контактов». Для думского источника Госдумы — это свидетельство слабости позиций Суркова.

Сигналы о возможной отставке Суркова не переставили поступать с 2014 года.

Источник рассказал журналистам, что российская ФСБ, по сути, перехватила у Суркова часть полномочий по политическому курированию «республик». Фактически его команда почти перестала заниматься Украиной два года назад.

«С января 2018-го по настоящее время работа по направлению почти не велась. А после победы [Владимира] Зеленского вообще все остановилось», — говорит собеседник «Медузы», работавший с Сурковым.

Ранее стало известно, что помощник президента России Владислав Сурков покинул государственную службу. По словам директора Центра политической конъюнктуры, решение уйти с госслужбы было принято Сурковым из-за «смены курса в украинском направлении».

Сообщалось, что заместителю главе администрации президента РФ Дмитрию Козаку может отойти часть обязанностей, в том числе и неофициальных, помощника Владислава Суркова, который ушел с государственной службы.