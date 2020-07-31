В Офисе президента заявили, что кортеж Зеленского не нарушает ПДД систематически

Никаких исключений для автомобилей сотрудников Офиса президента нет и быть не может, заявили в ОП.

Офис президента отреагировал на сюжет «Схем», в котором журналисты на камеру показали, как кортеж Владимира Зеленского нарушал правила дорожного движения (ПДД).

На информацию представители Офиса отреагировали в комментарии УП.

«Несомненно, нет никаких систематических нарушений ПДД. Это исключительно спекулятивный трактовка событий », - ответили в ОП.

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По словам собеседников издания, любое нарушение ПДД, если оно есть, фиксируется и наказывается в установленном законом порядке специально уполномоченными представителями патрульной полиции.

«Никаких исключений для автомобилей сотрудников Офиса президента нет и быть не может», - отметили в ОП.

Как сообщал УНИАН, журналисты-расследователи программы "Схемы" в новом сюжете рассказали и показали, как автомобили из дорожного сопровождения президента Владимира Зеленского нарушают ПДД.

Автомобили значительно превышали допустимую скорость, пересекали двойную сплошную и осуществляли поворот в запрещенных местах, создавая опасные ситуации для других участников движения. При чем, делали это, когда президент ехал домой или же по частным делам.

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