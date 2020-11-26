Как отметил министр юстиции, цель законопроекта-обеспечить процедурные гарантии нормально работы института после вступления в силу решения КСУ о неконституционности отдельных положений закона О НАБУ.

Кабинет министров Украины предложит Верховной Раде законопроект, которым предусмотрено предоставить ей полномочия увольнять директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий законопроект О внесении изменений в закон "О Национальном антикоррупционном бюро" одобрен сегодня во время внеочередного заседания правительства.

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Как отметил министр юстиции Денис Малюська, его цель - обеспечить процессуальные гарантии нормальной работы учреждения после вступления в силу решения Конституционного суда о неконституционности отдельных положений закона о НАБУ.

"Мы ничего радикально не изменяем, но обеспечиваем сохранение статуса кво до вступления в силу законов о внесении изменений в Конституцию или иного законодательства, которое внедрит новый порядок назначения директора НАБУ в соответствии с решением КСУ. То есть, это переходный закон, направленный на обеспечение стабильной работы НАБУ" - сказал Малюська.

Открывая заседание правительства, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что для правительства ключевая позиция - сохранение независимости НАБУ и одновременно приведения всех законов о его деятельности в соответствии с нормами Конституции.

"Поэтому мы предложим Верховной Раде изменения, которые решают оба эти вопроса. В частности, предлагается установить полномочия Верховной Рады принимать решение об увольнении директора НАБУ с должности при наличии оснований, четко выписанных в законе. При этом важным положением предложенного законопроекта является позиция, что нынешний руководитель НАБУ продолжает осуществлять свои полномочия до момента назначения нового руководителя", - пояснил Шмыгаль.

Конституционный суд и НАБУ

28 июля Конституционный суд признал неконституционным указ президента от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором НАБУ.

В сентябре Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ. В частности, признаны не соответствующими Основному закону положения о наделении президента Украины полномочиями образовывать НАБУ, назначать на должность и увольнять с должности его директора, определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора бюро, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, его операционной и институциональной независимости и утверждать положения о Совете общественного контроля и о порядке его формирования.

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Автор: Леся Лещенко