НАБУ хочет задерживать и держать под стражей подозреваемых судей ОАСК

В НАБУ хотят через суд заставить председателя ОАСК Вовка и его коллег ходить на допросы, которые они сейчас игнорируют.

Детективы НАБУ направили генеральному прокурору Украины проекты ходатайств в Высший совет правосудия о предоставлении разрешения на задержание и арест подозреваемых судей Окружного административного суда Киева. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро в Facebook. Читайте такжеГлава ОАСК Волк и его заместитель проигнорировали заседание антикоррупционного суда по их делу "К таким действиям следствие вынуждено прибегнуть ввиду отсутствия других законных путей для доставки подозреваемых в суд и обеспечения их надлежащего процессуальной поведения", - говорится в сообщении. Дело Окружного админсуда Киева: что было раньше 17 июля прошли обыски в ОАСК, а также в Государственной судебной администрации (ГСА). Затем детективы НАБУ предъявили подозрения в создании преступной организации и захвате власти председателю ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти судьям и руководителю ГСА Зиновию Холоднюку.

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, 12 человек во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват госвласти путем установления контроля над ВККС, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе. Также НАБУ обнародовало записи разговоров якобы этих судей.

В САП утверждают, что эта преступная организация выносила заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и деловых кругов.

Позже Вовк и Холоднюк заявили, что им не вручали сообщения о подозрении.

11 августа в НАБУ заявили об объявлении в розыск семерых фигурантов по делу о возможном захвате государственной власти руководством ОАСК. Речь шла о Вовке, Владимире Келеберде, Игоре Качуре, Николае Сироше, Игоре Погрибниченко, Алексее Огурцове, Сергее Остапце.

12 августа в Окружном административном суде Киева заверили, что объявленные в розыск судьи - на рабочих местах.

1 сентября ВСП отказался отстранить Вовка от осуществления судопроизводства.

Также ВСП вернул генпрокурору три ходатайства о временном отстранении судей ОАСК и еще два - отказался удовлетворить. Решения ВСП касаются Аблова, судей Погрибниченко, Огурцова, Качура и Келеберды.

1 октября ВАКС отстранил Холоднюка от должности.

3 ноября НАБУ объявило Вовка в розыск. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Дмитрий Хилюк

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