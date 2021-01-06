Бывший нардеп утверждает, что узнал о вызове на допрос из СМИ.

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва Игорь Кононенко, который был первым заместителем председателя фракции "Блок Петра Порошенко", заявляет, что не пойдет на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины 11 января, потому что лечится после отравления ртутью.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В своей заметке Кононенко отмечает, что из СМИ узнал о том, что НАБУ приглашает его на допрос в качестве свидетеля 11 января на 10:00.

"Почему я об этом узнал из СМИ, а не предусмотренным законом способом? Огласка в СМИ НАБУ объясняет "предварительной неявкой без уважительных причин", - написал Кононенко.

Он утверждает, что не получал никаким предусмотренным законом способом повестку о вызове его в качестве свидетеля в указанном уголовном производстве.

В то же время Кононенко сообщил: "К сожалению, я не смогу прибыть в НАБУ 11 января, поскольку прохожу очередной курс восстановления здоровья после пресловутого отравления ртутью несколько лет назад".

Кроме того, он добавил, что хотел бы "вернуться как можно раньше и помочь следствию в установлении истины в вопросе расследования этого уголовного производства, но из-за объективных сложностей сделать это 11 января я не смогу".

Кононенко заверил, что готов к сотрудничеству со следствием.

Экс-депутат добавил, что намерен как можно быстрее заключить с адвокатом договор об оказании правовой помощи и передать все необходимые документы.

Зачем НАБУ вызывает Кононенко

Как сообщал УНИАН, Кононенко вызывают на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины. Соответствующая повестка размещена на сайте НАБУ.

Согласно публикации, Кононенко вызывают как свидетеля в деле № 52018000000000182 от 2 марта 2018 года по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

"Учитывая предыдущие неявки без уважительных причин на вызовы публикуем повестку о вызове свидетеля в указанном уголовном производстве Кононенко Игоря Витальевича ... для участия в проведении допроса и других процессуальных действий", - указано в публикации.

Кононенко вызывают в НАБУ на 10: 00 11 января.

Как сообщает Радио Свобода, 3 августа 2020 года НАБУ сообщило о подозрениях первым фигурантам дела о фирме "Аркона Газ-Энергия", которая получила спецразрешение на пользование недрами газоносного месторождения в Полтавской области по искусственно заниженной стоимости, в результате чего государству были нанесены убытки в размере почти 200 млн грн.

По данным проекта "Схемы", с этой компанией были связаны люди из окружения пятого президента Петра Порошенко и Кононенко, его бизнес-партнера.

Как сообщается, Кононенко свою связь с фирмой "Аркона Газ-Энергия" отрицал, в то же время он подтвердил свое знакомство с одним из владельцев компании - Олегом Ольховым, который возглавлял спорт-клуб "5 элемент" Порошенко и Кононенко.

В пресс-службе партии Порошенко "Европейская солидарность" заявили, что окружение экс-президента "не имеет никакого отношения к лицам, которых НАБУ подозревает в злоупотреблениях в сфере добычи газа".

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Автор: Дмитрий Захаров