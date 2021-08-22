Канцлер Германии подчеркнула, что считает аннексию Крыма Россией нарушением международного права.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее неучастие в инаугурационном саммите "Крымской платформы" по деоккупации полуострова, который состоится 23 августа в Киеве, не свидетельствует о попытках "угодить" России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Меркель сказала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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В частности, канцлер ответила на вопрос корреспондента УНИАН, почему она лично не будет участвовать в саммите "Крымской платформы" и не свидетельствует ли это о том, что она хочет угодить России?

"Нет, это не свидетельствует о том. Я только что четко сказала, что аннексию Крыма мы считаем нарушением международного права. И здесь ничего не изменилось", - заявила Меркель.

Она сказала, что сегодняшний ее визит в Киев за день до проведения саммита "Крымской платформы" касается того, чтобы "иметь возможность обсудить и вопрос Минских договоренностей" и "нормандского формата".

"И таким образом - это такой прощальный двусторонний визит. Наверное, я в качестве Федерального канцлера уже не приеду", - сказала Меркель.

Она напомнила, что изначально на "Крымскую платформу" планировался визит министра иностранных дел Хайко Мааса, но вместо него приедет министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер.

"То, что наш министр иностранных дел не приедет - не связано с нашими отношениями с Россией, но с тем, какая ситуация сейчас сложилась в Афганистане", - сказала Меркель.

Саммит "Крымской платформы": что необходимо знать

Германия сменила своего представителя на саммите "Крымской платформы".

На учредительный саммит "Крымской платформы" в Киев прибудет министр экономики и энергетики Петер Альтмайер.

Ранее СМИ сообщали, что причиной замены представителя Германии являются форс-мажорные обстоятельства у Мааса в связи с событиями в Афганистане. Маас, который должен был прибыть в Киев, "попал под огонь критики в связи с неудачами в процессе эвакуации немецкого контингента и граждан Афганистана", сообщали источники.

В то же время отмечалось, что одновременная замена представительства США и Германии на министров энергетики позволит обсудить вопросы, связанные с "Северным потоком-2" на встречах на полях "Крымской платформы".

Инаугурационный саммит "Крымской платформы" состоится в Киеве 23 августа. Этот саммит предполагает проведение основного заседания и четырех тематических панелей: о непризнании попытки аннексии Крыма, о милитаризацию Азово-Черноморского региона, о пути реинтеграции Крыма за права человека и устойчивое развитие, о восстановлении прав крымскотатарского народа.

Автор: Виталий Саенко