По словам канцлера ФРГ, проблемы с имплементацией Минских договоренностей носят структурный характер, поскольку Россия является участником этого конфликта.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель считает правильным отказ Украины вести переговоры с представителями "ДНР/ЛНР".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Меркель сообщила на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

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"Проблемы с имплементацией Минских договоренностей имеют структурный характер, потому что Россия является участником этого конфликта. Именно потому это правильно, что Украина отказывается вести прямые переговоры с представителями сепаратистов", - сказала Меркель.

По словам канцлера, несмотря на то, что Минские договоренности все же не привели к "удовлетворительному состоянию", их результатом стало некое успокоение ситуации.

Визит Меркель в Украину:

22 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель прибыла в Киев, где состоялась ее встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зеленский рассказал, о чем шла речь на переговорах с Меркель.

Мэра Киева Виталия Кличко не пустили встречать Меркель в аэропорту "Борисполь".

Автор: Антонина Доломанжи