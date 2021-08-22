Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель считает правильным отказ Украины вести переговоры с представителями "ДНР/ЛНР".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Меркель сообщила на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
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"Проблемы с имплементацией Минских договоренностей имеют структурный характер, потому что Россия является участником этого конфликта. Именно потому это правильно, что Украина отказывается вести прямые переговоры с представителями сепаратистов", - сказала Меркель.
По словам канцлера, несмотря на то, что Минские договоренности все же не привели к "удовлетворительному состоянию", их результатом стало некое успокоение ситуации.
Визит Меркель в Украину:
22 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель прибыла в Киев, где состоялась ее встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Зеленский рассказал, о чем шла речь на переговорах с Меркель.
Мэра Киева Виталия Кличко не пустили встречать Меркель в аэропорту "Борисполь".