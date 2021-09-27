"Прямой" канал обнародовал поздравительное видео в адрес экс-президента.

Телеканал "Прямой", принадлежащий экс-президенту Петру Порошенко, странным образом поздравил его с днем рождения. Вчера, 26 сентября, Порошенко исполнилось 56 лет.

Видео с поздравлением размещено на канале "Прямого" в Youtube.

На нем смонтировано, как ведущие мировые СМИ якобы поздравляют Украину с ее предполагаемыми успехами - членстве в Евросоюзе и НАТО, рекордным ростом отечественного ВВП, освобождении Донбасса и Крыма от российской оккупации. В конце видео на экране можно увидеть поздравительное обращение к бывшему президенту.

"С днем рождения, Петр Алексеевич! Главные победы впереди", - говорится в нем.

Порошенко купил канал "Прямой"

18 февраля 2021 года пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что в этот же день купил телеканал "Прямой", который официально принадлежал бывшему главе КГГА Владимиру Макеенко.

Стоит отметить, что покупка телеканала была проведена накануне заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое анонсировалось на следующий день - 19 февраля. Тогда некоторые СМИ писали, что таким образом Порошенко якобы пытался обезопасить телеканал от санкций со стороны Совбеза.

Автор: Виолетта Орлова