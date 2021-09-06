Режиссер и бывший политзаключенный намекает экс-президенту на политическую пенсию и советует "вырастить нового политика".

Украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов намекнул, что пятому президенту Петру Порошенко стоит уходить из большой политики. Ранее Сенцов назвал свое освобождение "подарком" для Зеленского от Путина.

Об этом он сказал в интервью УП.

В частности, отвечая на вопрос, сможет ли Порошенко снова прийти к власти, Сенцов сказал:

"У него большой антирейтинг и он не сможет переизбраться".

Он также дал совет пятому президенту относительно его дальнейшей деятельности.

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"Ему надо было, возможно, кого-то взять из своей партии или из другой и вырастить нового политика. Потом сказать: Вот наш новый лидер. А Порошенко был бы ментором. Это можно отойти и стать серым кардиналом украинской политики. Для этого надо поступиться какими-то амбициями. А Порошенко хочет реванша и к нему готовится. Кто там говорил, что Петр Алексеевич не верит, что он изберется. Я считаю, что он верит и к этому готовится", - заявил режиссер.

Комментируя вопрос о возможном уходе Порошенко на политическую пенсию, Сенцов сказал, что выступает за появление нового лидера из патриотического круга, который не будет ассоциироваться с экс-президентом. При этом он не стал озвучивать фамилию такого человека.

Сенцова также спросили, что бы он делал, если бы встретился с Владимиром Путиным. В ответ он заявил, что не тратил бы время на разговоры.

"Мне дайте такую возможность. С Путиным я бы точно не терял время на разговоры", - с улыбкой повторил он.

Примечательно, что слова Сенцова о Порошенко возмутили его известных сторонников. Так, волонтер Юрий Бирюков на своей странице в Facebook выразил недовольство словами режиссера и связал их со следующими президентскими выборами. "Но одно радует. Сколько бы ни писали о "сбитом летчике", сколько бы ни советовали "уходить на политическую пенсию", всеми этими советами и месседжами они показывают свой страх. И чем ближе будет 2023 год, тем сильнее они начнут юлить", - написал Бирюков.

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В свою очередь связанный с Порошенко политтехнолог Виктор Уколов вообще призвал "объединяться вокруг реального Порошенко".

"Теперь неполитик и режиссер Олег Сенцов предлагает уже Порошенко "вырастить" другого кандидата. Олег, со всем уважением, как политтехнолог говорю, так оно не работает. Потому что пока солнце взойдет - роса глаза выест, а пока будет "расти" новый идеальный кандидат, мы получим второй раз старого Зеленского", - написал он в соцсети.

Как сообщал УНИАН, ранее кандидат в мэры Харькова комично забросал Порошенко лестью и попал на видео.

Автор: Иван Бойко