Под санкции попали 35 человек и шесть компаний энергетического сектора.

В пятницу, 28 октября 2022 года, Канада объявила о введении новых санкций против Российской Федерации, под которые попали 35 граждан России, включая руководителей компании "Газпром".

Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо на Конгрессе украинцев Канады.

"Сегодня мы добавляем в этот список еще 35 человек, в том числе влиятельных руководителей государственной энергетической компании "Газпром", и вводим санкции в отношении шести компаний энергетического сектора", – подчеркнул Трюдо.

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Отмечается, что под санкции попали "Лукойл", "Трансойл", СОГАЗ и "Национальная нерудная компания". Также в список вошли вице-премьер-министры России Денис Мантуров и Александр Новак, исполнительный директор "Газпрома" Виталий Маркелов и его пресс-секретарь Сергей Куприянов.

По словам Трюдо, Канада также намерена ввести новые санкции в отношении представителей российского сектора юстиции и безопасности. Под ограничения попадут сотрудники полиции и следователи, прокуроры, судьи и сотрудники тюрем, причастные к грубым и систематическим нарушениям прав человека в отношении лидеров российской оппозиции.

Санкции против России: что известно

Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что на сегодняшний день заморозили российские активы на 17,5 миллиарда евро. Эти активы принадлежат 1350 лицам и организациям, которые находятся под санкциями ЕС.

Ранее сообщалось, что Польша вместе с Литвой, Латвией и Эстонией разработали новый пакет санкций против Российской Федерации за войну в Украине. Они предлагают, среди прочего, запретить ядерное сотрудничество с РФ и импорт российских бриллиантов.

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