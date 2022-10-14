Главной задачей международной коалиции сейчас является поиск способов помешать России производить больше боеприпасов.

Западные санкции уже препяствуют пополнению запасов армии РФ, но США готовятся их расширить, чтобы еще больше усложнить производство российских боеприпасов.

Как сообщает The New York Times, согласно недавно рассекреченному отчету правительства, в США пришли к выводу, что западные санкции уже препятствуют способности России пополнять запасы своей армии. Сейчас РФ, потерявшая, по оценке США, 6 тысяч единиц техники с февраля, расходует боеприпасы быстрее, чем может заменять их новыми.

США также фиксируют нехватку в России критически важных деталей – дизельных двигателей, деталей двигателей вертолетов и самолетов, бронированных танков. Способность России производить сложное высокоточное оружие также пострадала из-за экспортного контроля, ограничивающего доступ России к передовым технологиям, есть проблемы и с продажей оружия иностранным военным.

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Как отмечается в докладе, западные санкции привели к нехватке в РФ и менее сложных технологий. Например, Россия испытывает нехватку подшипников, что мешает производству и ремонту танков, самолетов, подводных лодок и других военных систем.

Теперь США ищут другие технологии, вроде шарикоподшипники или крепежных деталей, которые могут еще больше затруднить производство военных товаров, отмечают источники издания. По словам высокопоставленного американского чиновника, главной задачей международной коалиции сейчас является поиск способов помешать России производить больше боеприпасов.

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо также заявил, что США могут ввести санкции против людей, стран и компаний, которые поставляют боеприпасы России или поддерживают ее военно-промышленный комплекс, пишет Sky News, Заявление прозвучало на встрече официальных лиц из 32 стран, на которой обсуждались санкции против России.

По словам Адейемо, Вашингтон уже выпустил руководство, в котором четко указывается, что США готовы ввести санкции за поставку боеприпасов России. Он добавил, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) и Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли также выпустят соответствующее предупреждение для тех, кто оказывает материальную поддержку российскому вторжению в Украину.

Санкции против России - последние новости

В конце сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал все страны-члены ЕС ввести конкретные меры, которые ударят по экономике России в ответ на проведение незаконных "референдумов" на оккупированных украинских территориях 23-27 сентября.

6 октября Европейский Союз утвердил восьмой пакет санкций против России. Он предусматривает установление ограничения цен на нефть для третьих стран, новые запреты на импорт и экспорт продукции на 7 миллиардов евро.

Как отмечали в Офисе президента Украины отметили, что в девятый пакет санкций можно включить, например, ограничение цен на нефть, отключение оставшихся российских и беларуских банков от SWIFT, запрет выдавать визы россиянам, а кораблям РФ заходить в европейские порты.

Министерство финансов США также объявило о расширении санкционного списка в отношении России в связи с попыткой аннексировать временно оккупированные территории в четырех областях Украины.

Издание EUobserver выпустило материал, в котором утверждает, что западные санкции в отношении РФ притупили ее возможность финансировать войну, а самый большой ущерб санкции нанесли по энергетическому и банковскому секторам. Также указано, что Китай и Турция помогают РФ обойти введенные ограничения.

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