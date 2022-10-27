Большую часть названной суммы заморозили семь стран Евросоюза.

Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что на сегодняшний день Европейский Союз заморозил российские активы на 17,5 миллиарда евро.

Об этом сообщаетобщественный вещатель Австрии ORF.

"Мы добились прогресса, в апреле мы начали с примерно €6,7 млрд, а на сегодня эта сумма уже составляет €17,5 млрд", – отметил представитель Еврокомиссии.

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По словам Виганда, были заморожены активы 1350 лиц и организаций, которые находятся под санкциями ЕС. Счета, недвижимость и яхты таких лиц отслеживаются и замораживаются странами-членами ЕС.

Примечательно, что большую часть названной суммы заморозили семь стран ЕС. Это Германия, Бельгия, Франция, Люксембург, Ирландия, Италия и Австрия. Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что такая тенденция связана не только с российским имуществом в этих странах, но и с работой органов власти, а также эффективным выполнением санкций.

Виганд отметил, что некоторым странам "все еще нужно сделать домашнее задание". При этом он не стал комментировать информацию о том, что Венгрия заморозила лишь несколько тысяч евро активов РФ.

В то же время Виганд уточнил, что российские активы сейчас заморожены, однако для их использования, например для передачи Украине на восстановление страны, нужна их конфискация и соответствующая законодательная база.

Замораживание российских активов в ЕС

Страны ЕС продолжают замораживать активы физических и юридических лиц, попавших под санкции в связи со вторжением России в Украину. При этом, Евросоюз также ищет механизмы передачи этих средств Украине.

Так, 21 октября 2022 года стало известно, что главы 27 государств и правительств стран-членов Европейского Союза поручили Европейской комиссии подготовить варианты использования замороженных российских активов для восстановления Украины.

Ранее сообщалось о том, что Министерство юстиции США просит Конгресс узаконить передачу замороженных российских активов Украине. Разблокирование этого процесса требует внесения поправок в многочисленные нормативные акты, регулирующие применение конфискуемых фондов.

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