Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что на сегодняшний день Европейский Союз заморозил российские активы на 17,5 миллиарда евро.
Об этом сообщаетобщественный вещатель Австрии ORF.
"Мы добились прогресса, в апреле мы начали с примерно €6,7 млрд, а на сегодня эта сумма уже составляет €17,5 млрд", – отметил представитель Еврокомиссии.
По словам Виганда, были заморожены активы 1350 лиц и организаций, которые находятся под санкциями ЕС. Счета, недвижимость и яхты таких лиц отслеживаются и замораживаются странами-членами ЕС.
Примечательно, что большую часть названной суммы заморозили семь стран ЕС. Это Германия, Бельгия, Франция, Люксембург, Ирландия, Италия и Австрия. Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что такая тенденция связана не только с российским имуществом в этих странах, но и с работой органов власти, а также эффективным выполнением санкций.
Виганд отметил, что некоторым странам "все еще нужно сделать домашнее задание". При этом он не стал комментировать информацию о том, что Венгрия заморозила лишь несколько тысяч евро активов РФ.
В то же время Виганд уточнил, что российские активы сейчас заморожены, однако для их использования, например для передачи Украине на восстановление страны, нужна их конфискация и соответствующая законодательная база.
Замораживание российских активов в ЕС
Страны ЕС продолжают замораживать активы физических и юридических лиц, попавших под санкции в связи со вторжением России в Украину. При этом, Евросоюз также ищет механизмы передачи этих средств Украине.
Так, 21 октября 2022 года стало известно, что главы 27 государств и правительств стран-членов Европейского Союза поручили Европейской комиссии подготовить варианты использования замороженных российских активов для восстановления Украины.
Ранее сообщалось о том, что Министерство юстиции США просит Конгресс узаконить передачу замороженных российских активов Украине. Разблокирование этого процесса требует внесения поправок в многочисленные нормативные акты, регулирующие применение конфискуемых фондов.