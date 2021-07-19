Пресс-секретарь МИД Олег Николенко отметил, что стратегический курс Украины на членство в ЕС и НАТО закреплен на уровне выбора украинского народа и Конституции.

Украина не намерена пересматривать свой геополитический вектор.

Об этом пресс-секретарь МИД Олег Николенко заявил, комментируя высказывания советника по информационной политике украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексея Арестовича о том, что Украина якобы может изменить внешнеполитическое направление и развернуться на Восток, если западные страны "захотят подружиться с Россией ценой сдачи Украины".

"Украина не намерена пересматривать свой геополитический вектор. Стратегический курс нашего государства закреплен на уровне выбора украинского народа и Конституции Украины. Это членство в ЕС и НАТО. Вопрос о том, Запад или Восток в парадигме украинской внешней политики не стоит", - сообщил пресс-секретарь.

Он добавил, что Украина высоко ценит поддержку западных партнеров, в частности США и ЕС, в противодействии российской агрессии и в вопросе деоккупации Крыма и Донбасса.

"Параллельно Украина делает немало работы, чтобы стать современным европейским демократическим государством. И этот путь неизбежен", - отметил Николенко.

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В то же время, как подчеркнул пресс-секретарь, "это не означает, что мы будем искусственно сдерживать развитие отношений с определенными странами или регионами".

По его словам, для Украины всегда приоритет номер один - национальный интерес, независимо от точки мира, где он расположен.

Николенко отметил, что именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский поставил задание министру иностранных дел Дмитрию Кулебе в дополнение к системной работе МИД на достижение членства Украины в ЕС и НАТО развивать отношения со странами других регионов мира, в частности Азии, Африки, Латинской Америки.

Скандальное заявление Арестовича об изменении курса Украины

Алексей Арестович в эфире телеканала "Дом" выразил мнение, что "если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов или значительной их части, то мы развернемся на Восток, и так перебалансируем нашу позицию". Он считает, что в международной политике Украины находится на грани фола.

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Автор: Виталий Саенко