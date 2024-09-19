С чем связано такое решение - Сергей Сухомлин не сообщил.

Городской председатель Житомира Сергей Сухомлин досрочно сложил свои полномочия во время внеочередной сессии городского совета.

"Это сложное решение, которое принималось несколько недель, я пока не могу сказать в связи с чем оно принимается. Думаю, на следующей неделе смогу больше рассказать", – сказал Сухомлин во время сессии горсовета.

Решение городского председателя Житомира депутаты горсовета поддержали единогласно.

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По данным Житомир.info, причиной увольнения является то, что Сухомлину предложили должность в Кабмине. По данным журналистов, экс-мэр Житомира может возглавить Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины.

Справка УНИАН. Сергей Сухомлин был избран на должность городского председателя Житомира в 2015 году. Второй раз его переизбрали на выборах в 2020 году. Тогда он баллотировался от партии "Предложение" и победил в первом туре. За него проголосовало 29 тыс. 185 избирателей (51% голосов).

Госагентство восстановления и развития инфраструктуры Украины

До июня 2024 года Госагентство восстановления и развития инфраструктуры возглавлял Мустафа Найем. Впрочем, вскоре после отставки Александра Кубракова написал заявление об уходе.

Тогда Наем заявил, что с ноября 2023 команда Агентства начала сталкиваться с постоянным противодействием и созданием искусственных препятствий. Также он утверждал, что Агентству "полностью упразднили бюджет на проекты по восстановлению и содержанию дорог, начали кошмарить бюрократией, когда документы на оплату защитных сооружений, фортификаций или восстановления соглашались в правительстве месяцами, а также с начала года Агентству существенно обрезали заработную плату".

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