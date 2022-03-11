Главы государств и правительств стран Евросоюза предложили Европейской комиссии предоставить свои выводы относительно заявки Украины на членство в ЕС.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что лидеры Европейского Союза сказали "да" украинской евроинтеграции.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Историческая ночь в Версале. После пяти часов горячих дискуссий лидеры ЕС сказали "да" украинской евроинтеграции. Процесс начался. Теперь мы и украинцы должны сделать это быстро. Героическая украинская нация заслуживает знать, что ее приветствуют в ЕС", - отметил Науседа.

Напомним, ранее главы государств и правительств, которые собрались в Версале, выступили с заявлением, предложив Европейской комиссии предоставить свои выводы относительно заявки Украины на членство в ЕС.

Вступление Украины в ЕС: что известно

Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

1 марта Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС, однако резолюция носит рекомендательный характер.

10 марта премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что быстрого процесса вступления Украины в Европейский Союз не существует.

В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что страна в состоянии войны не может быстро вступить в Европейский Союз.

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