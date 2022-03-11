Встреча европейских лидеров была посвящена проблеме российской агрессии, однако затронула и вопрос вступления Украины в ЕС.

10 марта во французском Версале состоялось неформальное заседание Европейского совета, по итогам которого главы государств и правительств согласовали общее заявление.

Ночью 11 марта документ был опубликован на сайте Совета ЕС.

"Россия и ее сообщница Беларусь" несут полную ответственность за войну

Европейские лидеры называют агрессию России против Украины "неспровоцированной и необоснованной", а также возлагают всю ответственность за происходящее на Россию и Белаусь.

"Две недели назад Россия вернула войну в Европу. Неспровоцированная и необоснованная военная агрессия России против Украины грубо нарушает международное право и принципы Устава ООН, подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность. Она причиняет невыразимые страдания украинскому населению. Россия и ее сообщница Беларусь несут полную ответственность за эту агрессивную войну, и виновные будут привлечены к ответственности за свои преступления, в том числе за неизбирательные нападения на гражданское население и гражданские объекты", - отмечается в заявлении.

Авторы документа приветствуют решение прокурора Международного уголовного суда начать расследование и призывают РФ немедленно прекратить военные действия, вывести все свои войска, обеспечить безопасность ядерных объектов Украины, уважать ее территориальную целостность, суверенитет и независимость в международно признанных границах.

ЕС поможет Украине восстановиться после войны

В заявлении говорится, что европейские лидеры воздают должное народу Украины за его мужество в защиту своей страны, а также "наши общие ценности свободы и демократии".

"ЕС и его государства-члены будут продолжать оказывать скоординированную политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку. Мы полны решимости оказать поддержку восстановлению демократической Украины после того, как прекратится натиск России. Мы полны решимости еще больше усилить наше давление на Россию и Беларусь. Мы ввели серьезные санкции и по-прежнему готовы быстро ввести новые санкции", - гласит документ.

Беженцы из Украины будут продолжать получать помощь

Затрагивают авторы заявления и проблему беженцев:

"Мы предлагаем временную защиту всем беженцам из Украины. ... ЕС и его государства-члены будут продолжать проявлять солидарность и оказывать гуманитарную, медицинскую и финансовую поддержку всем беженцам и странам, принимающим их".

В то же время Россию призывают полностью соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву, обеспечить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ к пострадавшим и внутренне перемещенным лицам в Украине, а также безопасный проход для тех гражданских лиц, которые хотят уехать.

Украина будет в ЕС?

В заявлении европейских лидеров нет однозначного ответа на вопрос, примут ли Украину в Евросоюз, однако отмечается, что Европейский Совет "признал европейские устремления и европейский выбор Украины, как указано в Соглашении об ассоциации".

"28 февраля 2022 года, реализуя право Украины на выбор своей судьбы, Президент Украины подал заявку страны на вступление в Европейский Союз. Совет действовал быстро и предложил Комиссии представить свое мнение по этому заявлению в соответствии с соответствующими положениями договоров. В ожидании этого и без промедления мы будем еще больше укреплять наши связи и углублять наше партнерство, чтобы поддержать Украину в ее движении по европейскому пути. Украина - часть нашей европейской семье", - говорится в документе.

Совет также предложил Комиссии представить свои заключения по заявлениям Молдовы и Грузии.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наш народ, наше государство, наша армия уже сделали все, чтобы Украину пригласили в Европейский Союз.

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