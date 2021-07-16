В Офисе президента хотят услышать от администрации Джо Байдена, как будет обеспечено, что Украина будет оставаться страной для транзита российского газа в Европу.

В Офисе президента намерены в ближайшие дни сообщить дату и программу визита главы государства Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки, где он должен встретиться с президентом США Джо Байденом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил на брифинге после заседания СНБО.

"Сейчас все согласования и приготовления уже на финальной стадии. И я надеюсь, что в ближайшие дни или я, или Офис президента, сможем сообщить и дату, и программу предстоящего визита", - подчеркнул Никифоров.

Пресс-секретарь сказал, что президент Украины приветствует усилия Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые они прилагают к "урегулированию того кризиса, который сейчас образуется в связи с достройкой и возможным запуском газопровода "Северный поток-2"".

"К сожалению, после переговоров в США мы услышали от сторон, по их собственному признанию, что им не удалось прийти к общей позиции. Тем не менее, мы благодарны за преданность территориальной целостности Украины, за поддержку суверенитета Украины, за их заявление о том, что "Северный поток-2" нельзя позволить России использовать как оружие, и Украина даже после завершения действия действующего контракта на транзит газа должна оставаться транзитной стороной. Правда, мы не услышали самое интересное - как стороны будут пытаться это обеспечить", - отметил Никифоров.

Он сказал, что украинская сторона надеется более конкретно услышать о позиции американской стороны непосредственно от Байдена во время визита Зеленского в США.

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Также Никифоров отметил, что президент США и канцлер Германии подписали совместную декларацию, в которой "пообещали защищать права и достоинство всех людей и противостоять несправедливости и неравенству везде, где это происходит".

"Президент Украины надеется, что именно так это и будет, что самая сильная страна мира и самая сильная страна Европы останутся верными своим декларациям, которые мы только что услышали, своим обязательствам, своим принципам и не променяют их на какие-то краткосрочные коммерческие интересы", - сказал Никифоров.

Встреча Зеленского с Байденом

Визит Зеленского в Вашингтон для встречи с Байденом запланирован на конец июля.

14 июня Зеленский заявил, что во время запланированного визита в США планирует обсудить вопрос о предоставлении Украине Плана действий по членству в НАТО, поддержку в сфере экономики, а также ситуацию с безопасностью на Донбассе и вопрос о присоединении США к переговорам по Донбассу.

Байден и Меркель встречались в Вашингтоне 15 июля.

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Автор: Виталий Саенко