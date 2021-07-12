Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы США помогли Украине прекратить войну на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на будущих переговорах с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом поднимет вопрос о присоединении США к «нормандскому» (Украина, Германия, Франция и РФ) или другому формату переговоров по Донбассу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции в Берлине. Трансляция мероприятия велась на Facebook-странице Офиса президента Украины.

«О привлечении президента (США Джо - УНИАН) Байдена к «нормандскому формату» - мы даже не успели об этом поговорить. Я действительно хотел бы, чтобы США помогали нам в решении вопроса мирного урегулирования на Донбассе и деоккупации наших территорий», - заявил Зеленский.

«Это будет в «нормандском формате», если его участники будут «за». Украина точно поддерживает такой формат. Или это будет в другом формате - это вопрос переговоров, я думаю, и с госпожой Меркель. У меня будет встреча с президентом Байденом, и я также буду поднимать этот вопрос», - добавил глава украинского государства.

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Визит Зеленского в США: что известно

7 июня состоялся телефонный разговор Зеленского и Байдена. Во время разговора Байден пригласил Зеленского этим летом посетить США.

12 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уточнил, что Зеленский посетит Вашингтон для встречи с Байденом в конце июля.

14 июня Зеленский заявил, что во время запланированного визита в США планирует обсудить вопрос о предоставлении Украине Плана действий по членству в НАТО, поддержку в сфере экономики, а также ситуацию с безопасностью на Донбассе.

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Автор: Денис Прядко