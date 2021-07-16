Оба мировых лидера уделили значительное внимание вопросу "Северного потока-2", а также выразили поддержку Украине.

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель 15 июля провели рабочую встречу в Белом доме.

Перед началом встречи Байден назвал канцлерку замечательным личным другом и другом США, пишет The Guardian.

Во время совместной пресс-конференции с Меркель президент Байден заявил, что Россия не должна использовать энергетику как оружие, сообщает "Голос Америки".

Оба лидера уделили значительное внимание вопросу "Северного потока-2", а также выразили поддержку Украине.

"Относительно "Северного потока-2", Ангела Меркель и я убеждены, что Россия не должна использовать энергетику в качестве оружия, чтобы заставлять соседей, или им угрожать", - сказал Байден.

Ангела Меркель предупредила Россию, что Европа предпримет "активные действия", в случае, если Москва нарушит права Украины как газотранзитного государства.

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"Наше убеждение состоит в том, что Украина должна оставаться газотранзитного страной. Мы будем активно действовать, если Россия не будет уважать права Украины как транзитного государства", - добавила Меркель.

Меркель отметила, что оценки США и Германии в отношении "Северного потока-2" несколько отличаюся, на что Байден ей ответил, что "хорошие друзья могут не соглашаться".

Байден заявил, что "Северный поток-2" был готов на 90% на время его избрания президентом поэтому и он считал более целесообразным не вводить новые санкции, а сотрудничать с Германией над разработкой шагов на случай, если Россия "будет шантажировать Украину".

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Оба лидера в очередной раз подчеркнули поддержку территориальной целостности Украины.

"США и Германия едины в длительной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также о важности реформ, которые поддерживают ее евроатлантические стремления", - сказал Байден.

Меркель отметила, что Германия выступает в поддержку территориального суверенитета Украины и именно поэтому принимает участие в Минском процессе.

"Мы стоим вместе и будем стоять вместе в поддержку наших союзников на восточном фланге НАТО против российской агрессии", - подытожил президент США.

Напомним, что Владимир Зеленский в день встречи президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель отметил невозможность принятия ни одного решения об Украине без Украины.

"Встреча президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель может изменить будущее Европы. Ценности, принципы и безопасность нельзя обменивать на экономические интересы", - отметил он.

Зеленский заявил, что он верит, что "наши партнеры США и Германия вместе будут противостоять агрессору, а не поощрять его. И никакого решения об Украине без Украины".

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Автор: Олег Давыгора