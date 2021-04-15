Около здания Харьковского авиационного завода проходит пикет.

Об этом сообщает Newsroom.

Первыми о митинге сегодня сообщили очевидцы, опубликовав фото в социальной сети. 15 апреля около 120 протестующих перекрыли проезжую часть на Белгородском шоссе и улице Деревянко. Люди двигаются по пешеходному переходу, образовалась пробка.

Митингующие держат в руках плакаты с надписями “ХАЗу - зарплату”, “Вимагаємо виплати заборгованості по зарплаті”, “ХАЗу - работу”. В пресс-службе патрульной полиции в Харьковской области корреспонденту Newsroom сообщили, что в эти минуты на месте дежурит несколько нарядов правоохранителей.

"Сейчас патрульные проводят разъяснительную работу с гражданами и водителями. Движение понемногу восстанавливается", - сообщил руководитель пресс-службы патрульной полиции в Харьковской области Дмитрий Гайдук.

Напомним, в декабре прошлого года глава ХОГА Айна Тимчук встретилась с руководителями крупнейших промышленных предприятий региона. Тогда чиновница заявила, что одна из ее "главных задач - решить вопрос социальной защиты там, где есть задолженности по заработной плате". А за полторы недели до этого глава ХОГА обсудила "возможности возобновления деятельности предприятий авиационной отрасли Харьковщины" с вице-премьером Олегом Урусским. На тот момент долг ХАЗа перед работниками составлял 230 миллионов гривен.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко