По мнению спикера, ответственность могут понести другие лица, связанные с подготовкой к рассмотрению этого вопроса.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков относительно голосования за так называемые Харьковские соглашения отмечает, что депутаты не несут ответственности за свои голосования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

Отвечая на вопрос о последнем заседании Совета национальной безопасности и обороны, на котором рассматривался вопрос о голосовании ВР Харьковских соглашений в 2010 году, и позиции спикера о возможности привлечения к ответственности депутатов, которые голосовали за это, Разумков отметил, что решение в этом вопросе должен принимать только суд.

"Если мы говорим о законе... Насколько я знаю, то СБУ уже пришла с тем, чтобы получить информацию, кто как голосовал, с соответствующими решениями суда", - сказал он.

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Председатель ВР отметил, что согласно Конституции, народные депутаты "не несут ответственности за свои действия и голосования в стенах Верховной Рады".

"Даже сегодня, когда снята депутатская неприкосновенность, индемнитет остается и остается для всех коллег, которые сегодня работают. Поэтому я не уверен, что в полном объеме та идея, которая была озвучена, может быть реализована. Но посмотрим, суд есть суд", - отметил Разумков.

В то же время, говоря о других лицах, которые были вовлечены в этот процесс, он не исключил, что они могут понести ответственность.

"Если мы говорим о других участниках процесса: кто готовил эти материалы, кто предлагал сделать то или иное рассмотрение вопроса в стенах Верховной Рады, - здесь уже другие аспекты. И те, кто были вовлечены в этот процесс, они действительно могут понести ответственность, если они действовали не в интересах Украины, тем более, если они действовали в интересах другого государства", - подытожил спикер.

Харьковские соглашения с РФ: справка

21 апреля 2010 года в Харькове в то время президент Украины Виктор Янукович и тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписали соглашение между Украиной и Российской Федерацией, согласно которому срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе был продлен с 2017 до 2042 года с правом продления на 5 лет в обмен на "дешевый" газ.

28 января 2021 года Януковичу сообщили о подозрении в государственной измене в связи с подписанием в 2010 году Харьковских соглашений. Как считают следователи, подписав соглашения, он искусственно создал условия для увеличения военного присутствия России в Украине и подрыва обороноспособности государства.

По данным украинского следствия, перед подписанием документов цена на газ для Украины была дважды искусственно завышена Россией: по состоянию на конец 2008 года цена газа за 1 тыс. кубометров для Украины составляла 179,5 доллара, тогда как на конец 2010 года - 352,33 доллара.

По версии следствия, Российская Федерация сначала искусственно создавала и накапливала долг Украины перед ней за поставку природного газа, а затем в его погашение, в том числе путем якобы предоставления снижения, фактически безвозмездно располагала ЧФ РФ на территории Украины.

В результате подписанных экс-президентом Харьковских соглашений был увеличен личный состав войск и военной техники вооруженных сил РФ на территории Украины вместо подготовки к их уменьшению и выводу.

Решение СНБО по Харьковским соглашениям

11 марта 2021 года Совет национальной безопасности и обороны поручил Службе безопасности Украины выяснить обстоятельства голосования Верховной Радой Харьковских соглашений в 2010 году.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, СБУ, если сочтет необходимым, может открыть производство по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) в отношении некоторых депутатов.

Данилов напомнил, что 27 апреля 2010 года за одобрение соглашения между Украиной и РФ о продлении пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе на 25 лет голосовали 236 депутатов, а последствиями такого решения стали оккупация Крыма и война на Донбассе.

Позже СБУ открыла соответствующее уголовное производство.

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Автор: Татьяна Поляковская