Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина имеет более чем достаточно сил и средств для обороны Харькова.

Харьков будет защищен в случае вторжения войск Российской Федерации, стянутых к границам Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал после выездного заседания СНБО в Харькове.

"Я могу сказать, что Харьков будет защищен. И это будет обязательно, в случае, как вы говорите, русского нашествия. Мне только не понятно, почему россиянам нужны те хлопоты под названием "наша страна"? Поверьте, мы никому ничего отдавать не будем. Нам чужое не нужно, но свое мы отдавать не будем. И они это очень хорошо знают. Они знакомы с позицией наших граждан, что мы будем воевать за свое. Еще раз подчеркиваю: мы находимся на своей земле, мы не забираем территорию Российской Федерации. Мы за все время существования нашей страны ни на кого ни разу не нападали, но свое мы никому отдавать не будем", - подчеркнул Данилов.

Он добавил, что сил и средств для защиты "более чем достаточно" благодаря той помощи, которую Украина получит от западных партнеров.

Как сообщал УНИАН, 21 января президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что попытка войск Российской Федерации оккупировать Харьков станет началом широкомасштабной войны. Реагируя на заявление президента, в Харькове заявили, что готовы дать отпор потенциальному захватчику.

Позже в СБУ сообщили, что на Харьковщине отработали более 10 сценариев на случай нападения России.

Вас также могут заинтересовать новости: