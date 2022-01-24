В спецслужбе считают, что на сегодняшний день оснований для потенциальной военной угрозы в регионе нет.

В Харьковской области отработано более 10 возможных сценариев в связи с потенциальным нападением России.

Об этом во время аппаратного совещания в Харьковской ОГА заявил руководитель управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин.

"На сегодняшний день Харьковский регион, силовой и правоохранительный блок, как никогда за 8 лет, готовы к возникновению любых чрезвычайных ситуаций", - отметил он.

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По словам Дудина, за последний год всеми подразделениями, входящими в состав Антитеррористического центра, было проведено более 134 учений, во время которых происходило боевое слаживание между всеми силовыми структурами, правоохранительным блоком, где отрабатывались разные сценарии.

"Нам известно более 10 потенциальных сценариев развития событий. Отработаны все, даже при полной смене руководящего состава. На сегодняшний день видим, что отдельными политическими силами, партиями, организациями и движениями именно на территории Харьковской области раздувается истерия относительно потенциальной военной угрозы. На сегодняшний день оснований для этого в регионе нет", - заверил он.

Дудин подчеркнул, что имел встречу с руководителем Генштаба Валерием Залужным, на которой согласовал потенциальные действия и сценарии.

Руководитель УСБУ в области добавил, что силовые структуры обмениваются информацией в ежедневном режиме и ведут работу на опережение.

В свою очередь начальник 4-го пограничного отряда ГПСУ (г. Харьков) Олег Ковальчук заявил, что на сегодняшний день охрана госграницы осуществляется усиленно, в пунктах пропуска обеспечены фильтрационные мероприятия со всеми лицами, которые ее пересекают.

"Мы владеем той обстановкой, которая есть у пограничного сопредельного государства. На сегодня ситуация на границе – стабильная и контролируемая. Со стороны России каких-то нестандартных действий не наблюдается", - сказал Ковальчук.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что попытка войск Российской Федерации оккупировать Харьков станет началом широкомасштабной войны.

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