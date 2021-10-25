Комитет избирателей Украины призвал парламент безотлагательно внести изменения в закон "О политических партиях в Украине" в части отчетности политсил.

Политическая партия "Слуга народа" заявила, что до сих пор формирует отчет по расходам на опрос "5 вопросов от президента Украины".

Об этом говорится в сообщении на сайте Комитета избирателей Украины.

Отмечается, что "СН" "до сих пор не отчиталась "о расходах на этот опрос, который был проведен год назад во время местных выборов 25 октября 2020 года.

"18 октября 2021 г. в ответе на запрос Комитета избирателей в "Слуге народа" сообщили, что "подготовка отчета партии находится в процессе формирования". Год назад "Слуга народа" заявляла, что профинансирует президентский опрос и отобразит все расходы в финансовом отчете, который подается в НАЗК. Соответствующий отчет до сих пор не был представлен", – говорится в сообщении.

При этом, Комитет избирателей отмечает, что формально непредставление финансового отчета партии не противоречит действующему законодательству из-за изменений, принятых Верховной Радой Украины. В апреле 2020 года народные депутаты приняли изменения в Закон "О политических партиях в Украине", которыми предоставили партиям "легальные механизмы для непредставления отчетов". В частности, предусмотрено, что отчеты партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера должны быть поданы после окончания в Украине карантина, установленного Кабинетом Министров Украины.

Читайте такжеСтало известно, сколько украинцев проигнорировали "Зе-опрос" (видео)"В прошлом году, в начале пандемии коронавируса, политические партии получили легальную возможность не отчитываться о своих расходах. В результате, на протяжении последних полутора лет партии фактически перестали отчитываться перед НАПК. В частности, до сих пор не были предоставлены финансовые отчеты о расходах партий на местные выборы 2020 года, в том числе, не был подан отчет политической партией "Слуга народа", – отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

В Комитете отмечают, что последний отчет партии "СН" был предоставлен в III-м квартале 2020 года. "Партия не подала ни одного отчета в 2021 году", – говорится в сообщении.

По оценке КИУ, на данный момент не существует объективных причин для отсрочки подачи финансовой отчетности. Так, Комитет избирателей Украины призывает Верховную Раду безотлагательно внести изменения в закон "О политических партиях в Украине" и "вернуть нормы относительно отчетности политических партий".

Напомним, 25 октября 2020 года в Украине состоялись местные выборы. Одновременно с ними проводилось общенациональный опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским.

Каждому украинцу предлагали ответить на пять вопросов: поддерживает ли он введение пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах; поддерживает ли создание на Донбассе свободной экономической зоны; нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300 человек; поддерживает ли гражданин легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных; нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Автор: Таня Поляковская