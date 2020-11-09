В политсиле напоминают, что в США во время выборов президента жители некоторых штатов также параллельно решали и вопросы, важные для общественной жизни.

В "Слуге народа" после обнародования официальных результатов местных выборов обещают огласить данные исследования "5 вопросов от президента".

Об этом говорится в заявлении партии, обнародованном в социальной сети Facebook.

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«Окончательные результаты исследования «5 вопросов от президента» уже подсчитаны. Мы презентуем их в ближайшее время, после обнародования официальных результатов местных выборов»,- пообещали в политсиле.

При этом там призвали всех медийщиков «и особенно тех, которые уже неоднократно попадались на распространении фейков, стать более ответственными». "Пожалуйста, проверяйте информацию и не превращайтесь в машины для вбросов лжи и отработки агитационных интересов отдельных партий», - заявили в «СН».

Комментируя распространенные в соцсетях и СМИ фотографии, где на свалке есть пакеты анкет, которые якобы использовались в опросе, в партии отмечают: «О якобы уничтоженных анкетах по опросу «5 вопросов от Президента». Они не были бланками строгой отчетности и печатались с запасом. Возможно, на "сенсационных" фотографиях в Facebook есть именно такие, лишние бланки. Ведь на фотографиях четко не видно, что это заполненные анкеты из этого опроса".

При этом в «Слуге народа» отмечают, что во время выборов президента США жители некоторых штатов также параллельно решали и вопросы, важные для общественной жизни, в частности, о налогах и трудовых отношениях, увеличении финансирования на определенные нужды, легализации каннабиса и по абортам.

Пять вопросов от Зеленского

25 октября в Украине состоялись местные выборы. Одновременно с ними проводился общенациональный опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским.

Каждому украинцу предлагали ответить на пять вопросов: поддерживает ли он введение пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах; поддерживает ли создание на Донбассе свободной экономической зоны; нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300 человек; поддерживает ли гражданин легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжело больных; нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

6 ноября в пресс-службе Окружного административного суда Киева сообщили, что в ОАСК поступил иск к президенту Украины Владимира Зеленского и партии «Слуга народа». В нем просят отменить результаты всеукраинского опроса, проведенного 25 октября. "По мнению истца, результаты опроса могут исказить мнение украинцев по важным вопросам, среди которых и национальная безопасность Украины", - заявили в суде.

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Автор: Надя Пришляк