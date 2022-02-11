Это, в частности, Киев и Киевская область.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный рассказал, в каких областях в процессе подготовки к территориальной обороне есть "проблемы".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины в Харькове.

"На сегодня в Вооруженных силах сформирован отдельный род, силы территориальной обороны, в составе командования, 4-х региональных управлений, бригад и батальонов. На сегодняшний день это 29 бригад, 150 батальонов. Не говоря уже о добровольческих формированиях территориальных общин. Это такая сила, которая действительно может сдерживать врага и даже может охладить его мысль от желания ступить на нашу землю. Ведь цена, которую он будет платить за это, будет огромной", - отметил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что цель всего этого, чтобы "сопротивление было в каждом городе, в каждом селе, на каждой улице и в каждом доме".

"На сегодня из 160 имущественных комплексов, которые сейчас необходимы для размещения воинских частей сил территориальной обороны, в 88 уже размещены военные части", - сообщил Залужный.

Он добавил, что среди них 25 имущественных комплексов нуждаются в капитальном ремонте.

"Несмотря на это, в 25... уже начато и продолжается оборудование комнат хранения оружия", - сказал Залужный.

Кроме того, отметил он, до сих пор идет согласование по размещению воинских частей на 13 имущественных комплексах, продолжается процесс заключения договоров на 18 комплексах.

"А для 16 воинских частей вообще на сегодняшний день не определены имущественные комплексы на размещение, к сожалению... Я очень надеюсь на то, что на этих локациях вопрос будет решен", - подчеркнул главнокомандующий.

Он назвал области, в которых видит "проблемы" в этой сфере.

"На сегодняшний день, вижу, проблема действительно есть, частично, в Донецкой, Одесской, Львовской, Ровенской, Киевской области и в городе Киеве", - констатировал Залужный.

В то же время, по его словам, ряд воинских частей сил территориальной обороны уже завершили перемещение и перешли к подготовке к выполнению возложенных на них задач.

"Я очень благодарен руководителям, прежде всего, Хмельницкой, Черновицкой и Сумской областей", - сказал главнокомандующий.

Позже, отвечая на вопрос президента относительно проблем с подготовкой в регионах, Залужный уточнил: "У нас произошли определенные изменения, остается у нас Киев, Мариуполь, Одесса, Ровно и Киевская область".

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