Он призвал всех неравнодушных присоединиться к силам территориальной обороны.

Украинский боксер Владимир Кличко присоединился к бригаде территориальной обороны Киева.

Этой новостью поделился его брат - мэр Киева Виталий Кличко.

Кличко-младший зарегистрировался в первом центре рекрутинга резервистов Киева. Сейчас там идет консультационная работа.

"Меня мотивирует любовь к моей стране, любовь к моему городу, любовь к моей дочери, которая ходит в школу рядом. Эта любовь мотивирует меня защищать нашу страну и наш город", - сказал Кличко-младший.

Он призвал всех неравнодушных присоединиться к силам территориальной обороны.

Присоединиться к территориальной обороне могут все желающие, обратившись на горячую линию Территориального резерва Киева за номером: 063 651 44 46. Претендентов ждет короткий опрос.

Потом кандидатов пригласят на собеседование, определят должность и отправят проходить военно-врачебную комиссию.

Резервисты будут заниматься огневой, медицинской и инженерной подготовками. Руководители батальонов организовали гибкий график тренировок.

Если полномасштабного российского нападения удастся избежать, резервисты примут участие в десятидневных учебных сборах раз в 1 или 2 года.

Читайте такжеРада разрешила добровольцам теробороны стрелять из личного оружияКак сообщал УНИАН, ранее бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко вошел в топ-10 самых богатых боксеров мира за всю историю по версии Manchester Evening News.

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