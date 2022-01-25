В Киеве есть около 5 тысяч мест, включая подвалы многоэтажек, подземные переходы, паркинги и станции метро, где гражданам можно переждать обстрел врага в случае его нападения на город.

Об этом в комментарии РБК Украина сообщил глава департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук.

Только 500 из них являются непосредственно подготовленными хранилищами. Подробную карту с указанными объектами ранее обнародовала КГГА.

Например, в центре Киева – на Крещатике – в случае атаки можно укрыться в подземных ТЦ на Майдане Независимости и в районе Бессарабского рынка, на паркинге ЦУМ или станции метро.

Хранилища сейчас промаркированы объявлениями о том, что они являются объектами гражданской защиты, с фамилией контактного лица и номером телефона человека, у которого есть ключи от помещения.

Вместе с тем есть и хранилища, которые перешли в частную собственность. Новые владельцы не дают властям провести инвентаризацию, а потому город не может позволить людям эвакуироваться туда в случае опасности.

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"За последние 8 лет удалось увеличить количество оборудованных объектов гражданской защиты с 1,5 до почти 5 тысяч. Из этого объема у нас сейчас примерно 19% объектов в состоянии "неготовые". И в основном это те, которые находятся в частной собственности", - сообщил Ткачук.

В таких помещениях граждане могут находиться всего несколько часов, чтобы переждать "критический момент". Они не оборудованы для длительного пребывания: там нет запаса еды и воды. А вот в подготовленных бомбоубежищах обстрелы можно переждать 2-3 суток.

По оценке западных и украинской разведок, Россия попытается вторгнуться с более 100 тысячным войском уже этой зимой.

На фоне угрозы полномасштабной российской агрессии в Украине вступил в силу закон об основах национального сопротивления. Указано, что ведущая роль в организации и выполнении задач территориальной обороны Украины принадлежит Силам территориальной обороны ВСУ.

Национальное сопротивление - это привлечение всего населения к противодействию агрессору, а также подготовка к такому противодействию.

В территориальную оборону могут вступать горожане даже без опыта военной службы. Для зачисления необходимо пройти медицинский, профессиональный и психологический отбор и подписать контракт добровольца территориальной обороны.

Недавно таким добровольцам разрешили применять собственное охотничье оружие для отражения врага и защиты гражданского населения.

В Минобороны отчитались, что в приграничных городах Украины силы теробороны сформированы уже на 70%.

В декабре в столице заявили о создании штаба Теробороны.

Территориальная оборона будет вестись по всей территории Украины вне боевых действий, а движение сопротивления - на оккупированной территории.