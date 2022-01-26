Сообщается, что все записавшиеся в ряды батальонов территориальной обороны проходят специальную подготовку.

На данный момент в территориальной обороне Киева числится около 400 человек, еще до 200 желающих пополнить ряды батальонов оформляют соответствующие документы.

Об этом рассказал заместитель директора департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации (КГГА) Михаил Щербина в эфире телеканала "Дом".

"Это мужчины и женщины. Они проходят практически еженедельную подготовку", – отметил он.

По его словам, в администрации работает специальная "горячая линия", на которую могут обратиться киевляне, чтобы записаться в территориальную оборону.

"Кроме того, уже практически каждый батальон в Киеве открыл такую "горячую линию" для набора добровольцев", – сообщил Щербина.

Он дал понять, что в последнее время звонков на эти линии стало больше. Например, только 24 января на них по данному вопросу обратились более 40 желающих.

"Месяц назад таких звонков было где-то 10 в день, а полгода назад – только один звонок. То есть сейчас обращается гораздо больше людей, гораздо больше проявляют интерес к территориальной обороне", – добавил чиновник.

Как известно, в Украине существует единая система территориальной обороны, за которую отвечает главнокомандующий Вооруженных сил Украины. А в каждой области и в Киеве созданы отдельные бригады территориальной обороны.

Читайте такжеВ Минобороны рассказали об этапах развертывания системы теробороны в УкраинеНапомним, по результатам последнего социологического исследования Украинского института будущего, в ряды территориальной обороны готовы уже сейчас вступить 56% украинцев.

На обустройство всех мест дислокации сил территориальной обороны необходимо более 2,7 миллиарда гривень, сообщил министр обороны Алексей Резников.

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