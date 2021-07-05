Кира Рудык заявила, что родилась в Украине, а о паспорте отвечать не стала.

Председатель фракции "Голос" Кира Рудык трижды избежала ответа на вопрос о якобы наличии у нее гражданства США.

Диалог Рудик с ведущей Натальей Влащенко состоялся в эфире канала "Украина 24".

В частности, Влащенко спросила, соответствует ли действительности информация некоторых СМИ, что у нардепа есть американское гражданство.

"Я родилась в Украине, являюсь украинкой", - с улыбкой сказала Рудык.

После этого Влащенко повторила вопрос, подчеркнув, что он касается именно гражданства.

"Да, я родилась в Украине, являюсь украинкой и всегда ею была", - ответила глава "Голоса".

Третья попытка добиться ответа на вопрос тоже была неудачной.

"Я еще раз повторяю, я родилась в Украине, я являюсь украинкой", - заявила Рудык.

После этого нардепа поблагодарили за включение в телеэфир и завершили диалог с ней.

Ранее на заседании парламента объявили о расколе во фракции "Голос". 16 июня народный депутат Александра Устинова на заседании парламента заявила, что руководство фракции предало те принципы, с которыми партия шла на выборы. По ее словам, 10 народных депутатов, которые были избраны на выборах от партии "Голос", объявили о создании в парламенте объединения "Справедливость".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован