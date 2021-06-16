10 народных депутатов от "Голоса" выразили недоверие руководителю фракции Ярославу Железняку и председателю партии Кире Рудик.

На заседании парламента объявили о расколе во фракции "Голос".

Как передает корреспондент УНИАН, народный депутат Александра Устинова на заседании ВР заявила, что руководство фракции предало те принципы, с которыми партия шла на выборы.

По ее словам, 10 народных депутатов, избранных на выборах от партии «Голос», объявляют о создании в парламенте объединение "Справедливость".

"Мы вынуждены констатировать, что фракции "Голос" уже 5 месяцев не существует в Верховной Раде. А ее руководство не представляет интересы даже половины партийцев и депутатов Верховной Рады. Большинство руководства изменило свои ценности, которые мы декларировали на выборах, и принципы, по которым мы обещали работать", - отметила Устинова.

По ее словам, именно поэтому 10 народных депутатов объединились в "Справедливость".

Устинова отметила, что 10 депутатов считают недопустимым уничтожение антикоррупционных органов, а именно - лишить НАПК полномочий контролировать расходы партий, которые финансируются из государственного бюджета. По ее словам, именно под таким законопроектом подписалось руководство фракции. Устинова предположила, что руководство фракции поступило так потому, что не хочет отчитываться, куда ежегодно тратятся 70 млн грн.

Также Устинова отметила, что 10 народных депутатов выражают недоверие руководителю фракции Ярославу Железняку и руководителю партии Кире Рудик.

Кроме того, Устинова заявила, что заседания фракции не проходят уже более трех месяцев.

По ее словам, Рудик "прогуливает" более 60% заседаний парламента.

В объединение "Справедливость" вошли: Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин, Ярослав Юрчишин.

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Ситуация в партии " Голос"

7 июня украинский шоумен и волонтер Сергей Притула объявил, что покидает "Голос" и раскритиковал руководство партии.

При этом ранее, в конце апреля Притула выражал готовность возглавить "Голос". Сейчас же политсилу возглавляет народный депутат Кира Рудик в марте 2020-го она сменила на этой должности Святослава Вакарчука, который заявил в июне о выходе из парламента.

В "Голосе", в свою очередь, заявили, что не удивлены, что "личные амбиции" Притулы "взяли верх над общей целью".

9 июня депутат от "Голоса" Соломия Бобровская заявила, что после выхода из партии Притулы могут покинуть еще десять народных депутатов. Также она добавила, что в областных организациях партии безосновательно меняют руководителей.

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Автор: Надя Пришляк