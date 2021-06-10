Кира Рудик возглавила "Голос" в марте 2020 года.

Черновицкая территориальная организация "Голоса" требует исключить Киру Рудик из состава партии.

Соответствующее заявление опубликовано в Facebook на фоне выхода из политической силы военного волонтера и ведущего Сергея Притулы.

Местные депутаты обвинили председателя партии в "узурпации и злоупотреблении властью". Они напомнили, что летом 2020 года Рудик инициировала изменение устава "Голоса", расширив свои полномочия.

Читайте такжеВ "Голосе" не удивлены, что "личные амбиции" Притулы "взяли верх над общей целью""Такой шаг позиционировали как временный "на 3 месяца, чтобы пройти местные выборы". Когда же после выборов партийцы попросили вернуть старую редакцию устава, этот вопрос был заблокирован Кирой Рудик, которая с тех пор не проводила собрания политсовета. В дальнейшем это позволило Кире Рудик взять все руководящие органы под контроль, устранив тех, кто мог составлять конкуренцию и предотвратить узурпацию и злоупотребления", – утверждают в ячейке.

Притулу и других членов "голоса", требовавших проведения съезда, Рудик заменяет лояльными к себе кандидатами, считают в партии.

"В соответствии с подпунктом 4 п. 13.8.1 Устава партии совета Черновицкой территориальной организации политической партии "Голос" принимает решение о внесении представления в Политического совета политической партии "Голос" о необходимости исключения из партии члена ПП "Голос" Рудик Киры Александровны за нарушение Устава Партии", – заявили в Черновцах.

Между тем, председатель ячейки "Голоса" в Херсонской области Марина Войтенко на своей личной странице в Facebook заявила о выходе членов из политсилы, пояснив, что заявление почему-то удалили с официальной страницы "Голоса".

Войтенко добавила, что за последние полгода "Голос" отошел от задекларированных ценностей, а все политические решения сейчас принимаются в кулуарах.

"Во многих ячейках "Голоса" по всей Украине также наблюдается массовый выход из рядов партии ее представителей. И это не просто знак протеста. Это, прежде всего, сознательное решение и желание в дальнейшем менять нашу страну и мир вокруг нас к лучшему", – отметила Войтенко.

7 июня Сергей Притула заявил о выходе из партии «Голос», раскритиковав руководство партии. До этого – в феврале – волонтер не попал в новый состав политсилы, а также перестал быть заместителем председателя партии.

Притула тогда же заявлял, что готов даже возглавить "Голос", на что Рудик отвечала резкими фразами.

Кира Рудик возглавила "Голос" после того, как руководитель и основатель партии Святослав Вакарчук объявил о выходе из парламента.

Коллеги Рудык неоднократно жаловались на принципы ведения ею политической деятельности. На что сама Рудик в апреле отвечала, что смены руководства не боится, но убеждена, что этого при 90% поддержке ее кандидатуры не произойдет. Действия своих внутрипартийных оппонентов депутатка назвала "маргинальной активностью", чтобы урвать побольше власти.

Сейчас 10 народных депутатов могут пойти вслед за Притулой, но с выходом шоумена они свое решение не связывают.

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Автор: Яна Ставская