Ранее сын Кернеса сообщал, что медики уже разрешили политику вернуться.

Новоизбранный мэр Харькова Геннадий Кернес не успевает на первое заседание городского совета, которое должно состояться 9 декабря.

Об этом в комментарии УП подтвердили директор Департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко и информированный собеседник.

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"С нами никто эту дату не обсуждал. Это решение избирательной комиссии. Мы планировали, что сессия состоится ближе к 20 декабря. На 9-е он точно не успевает, я так понимаю", – сказал Сидоренко.

По источникам журналистов, территориальная избирательная комиссия может перенести на неделю первое заседание городского совета. Решение должны рассмотреть 4 декабря.

Ранее сын Кернеса сообщал, что медики берлинской «Шарите», где политик проходит лечение, уже позволили его отцу вернуться в Украину. Харьковский глава может прилететь в Киев накануне Нового года.

В то же время сессию городского совета Харькова назначили на 9 декабря, несмотря на отсутствие новоизбранного мэра.

2 декабря мэрия умышленно собиралась на экстренное заседание, чтобы упорядочить регламент работы, поскольку предусмотренной законом присяги Кернеса не будет, как, видимо, и самого победителя местных выборов.

В его отсутствие Харьковом будет руководить президиум. Однако депутаты проголосовали, чтобы на следующих сессиях избрать председательствующего. Вероятнее всего - им станет секретарь городского совета.

Состояние здоровья Кернеса: что известно

В ночь с 16 на 17 сентября Кернес был доставлен медицинским самолетом в Германию в связи с ухудшением состояния здоровья. Кернес проходит дополнительное полное обследование в больнице, после этого врачи определят, как лечить его в дальнейшем.

По информации Павла Фукса, в "Шарите" Геннадия Кернеса поместили в палату интенсивной терапии, где он проходит курс лечения от COVID-19.

За время, пока Геннадий Кернес находится на лечении за границей, горсовет несколько раз опровергала слухи о его смерти.

4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Кернес победил с результатом 60,34% (195 044 голосов).

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Автор: Яна Ставская