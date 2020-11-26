По словам родственника, врачи разрешили харьковскому голове покинуть Германию.

Мэру Харькова Геннадию Кернесу разрешили покинуть берлинскую клинику "Шарите" и вернуться в Украину.

Об этом в комментарии Страна сообщил сын политика Даниил Привалов.

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"Мы планируем, что отец вернется в Харьков до 20 декабря. У меня нет ни капли сомнения в этом. У нас есть еще почти месяц на подготовку, много времени. Врачи разрешают ему уехать. Пока нет никаких предпосылок, что этого не произойдет", – заявил Привалов.

Сын Кернеса добавил, что реабилитация политика занимает много времени, и что разговаривает с отцом по видеосвязи.

"Улучшение есть, но полное выздоровление – это вопрос времени", – отметил мужчина.

Состояние здоровья Геннадия Кернеса: что известно

В ночь с 16 на 17 сентября Кернес был доставлен медицинским самолетом в Германию в связи с ухудшением состояния здоровья. Кернес проходит дополнительное полное обследование в больнице, после этого врачи определят, как лечить его в дальнейшем.

По информации Павла Фукса, в "Шарите" Геннадия Кернеса поместили в палату интенсивной терапии, где он проходит курс лечения от COVID-19.

За время, пока Геннадий Кернес находится на лечении за границей, горсовет несколько раз опровергал слухи о его смерти.

4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Кернес победил с результатом 60,34% (195 044 голосов).

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Автор: УНИАН