Тем временем заместители Геннадия Кернеса продолжают уверять, с ним все в порядке и он приедет.

Городской совет Харькова экстренно собрался на сессию в старом составе, среди насущных вопросов - утверждение нового регламента. Все потому, что переизбранный городской голова Харькова Геннадий Кернес, который должен был бы принести присягу и возглавить сессию, все еще отсутствует.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что Кернес должен принимать присягу именно на первой сессии с новым депутатским корпусом. Однако с ТИК в суде судились недовольные результатом выборов, и пока комиссия не переработала протокол, новоизбранные депутаты собраться не могут. И у Кернеса остается время для присяги.

В кулуарах горсовета, как утверждается, поговаривают, что эти суды - попытка потянуть для Кернеса время. Потому что по закону он должен обязательно принести присягу на первой сессии с новоизбранными депутатами.

Поэтому сегодня горсовет рассматривал, среди прочего, изменения в свой регламент. В частности, вопрос о том, кто, кроме новоизбранного мэра, может возглавлять заседание сессии в будущем.

Беспокойство депутатов имеет основания. Ведь Кернеса в городе не видели с сентября, когда его доставили в немецкую клинику Шарите с осложнением коронавируса. И хотя заместители Кернеса уверяли, с ним все в порядке и он вскоре вернется, по городу даже начались распространяться неприятные слухи. Лишь в середине ноября в сеть попало фото из клиники, где Кернес лежит подключенный к аппаратам, и даже фото делает не сам.

Юристы заявляют, если Кернес так и не появится на сессии нового созыва, то в его отсутствие Харьковом будет руководить президиум. Но депутаты проголосовали, чтобы на следующей сессиях избрать председательствующего. Вероятнее всего им станет секретарь городского совета.

«Если новоизбранный мэр на первой сессии отсутствует, то он соответственно не может принять присягу, а значит – ни юридически, ни фактически, ни теоретически он не может внести кандидатуру секретаря городского совета. И то, что мы пишем в этом пункте регламента, это невыполнимо, такого по закону быть не может», - уверяет депутат Харьковского городского совета Игорь Черняк.

«Именно депутаты определяют, кто открывает сессию, а на пленарном заседании избирается председательствующий. Поэтому есть аналогия, есть образцы решения таких вопросов", - добавляет секретарь Харьковского городского совета Александр Новак .

Тем временем заместители Геннадия Кернеса продолжают уверять, с ним все в порядке и он приедет.

"Геннадий Адольфович может вернуться и до 20 декабря. Все зависит от того, что скажут врачи, и когда они скажут, что все, пожалуйста, Геннадий Адольфович может прилететь в город Харьков. Хочу сказать, что он чувствует себя хорошо. И в ближайшее время мы ждем возвращения Геннадия Адольфовича в Харьков», - уверяет Игорь Терехов.

Состояние здоровья Кернеса: что известно

В ночь с 16 на 17 сентября Кернес был доставлен медицинским самолетом в Германию в связи с ухудшением состояния здоровья. Кернес проходит дополнительное полное обследование в больнице, после этого врачи определят, как лечить его в дальнейшем.

По информации Павла Фукса, в "Шарите" Геннадия Кернеса поместили в палату интенсивной терапии, где он проходит курс лечения от COVID-19.

За время, пока Геннадий Кернес находится на лечении за границей, горсовет несколько раз опровергал слухи о его смерти.

4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Кернес победил с результатом 60,34% (195 044 голосов).

Сын Кернеса Даниил Привалов 26 ноября заявил, что тому разрешили покинуть берлинскую клинику "Шарите" и вернуться в Украину.

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Автор: Дмитрий Захаров