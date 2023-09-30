На встрече планируют рассмотреть "конкретные документы", которые будут вынесены на заседание предстоящего саммита мира.

Глава Офиса президента Андрей Ермак во время встречи с журналистами заявил, что третье заседание советников глав государств по национальной безопасности для обсуждение украинской "формулы мира" может состояться до конца октября.

По его словам, на третьем заседании советников будут рассматривать "конкретные документы", которые будут вынесены на заседание предстоящего саммита мира.

Ермак добавил, что в Офисе президента надеются провести этот саммит до конца 2023 года.

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"Формула мира" - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, 13 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина начала готовить договоры для гарантий безопасности от союзников.

5-6 августа в Саудовской Аравии прошла встреча дипломатических советников из национальной безопасности и политических директоров внешнеполитических ведомств более 40 стран мира.

8 августа в офисе президента опубликовали документ, в котором представлена философия Формулы мира. На 8 страницах изложены основные пункты Формулы мира и предоставлено краткое изложение позиции Украины по тому или иному вопросу.

12 августа Ермак провел пятую встречу с представителями иностранных дипломатических учреждений по реализации формулы мира Владимира Зеленского, дипломаты 15 стран присоединились к дискуссии впервые.

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