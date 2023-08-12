Ряд стран решил присоединиться к дискуссии о войне в Украине.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел пятую встречу с представителями иностранных дипломатических учреждений по реализации формулы мира Владимира Зеленского, дипломаты 15 стран присоединились к дискуссии впервые.

Как отмечается в сообщении на сайте главы государства, встреча с послами касалась пунктов формулы - "Энергетическая безопасность" и "Недопущение эскалации войны и повторения агрессии".

В мероприятии вживую и в формате видеоконференции приняли участие послы и представители дипмиссий, в частности Японии, Польши, Южно-Африканской Республики, Великобритании, Египта, Бразилии, Канады, Республики Корея, Индии, Германии, Соединенных Штатов Америки и Турции.

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Участие в мероприятии также приняли, в частности представители Европейского Союза и ООН, экзарх Вселенского Патриархата в Украине, титулярный епископ Команский Михаил (Анищенко) и временно поверенный в делах Апостольского нунция в Украине Йосеф Марамредди.

Во время встречи Ермак отдельно поблагодарил тех, кто присоединился к такому формату общения впервые, а именно представителей 15 стран: Австрии, Бельгии, Алжира, Португалии, Эквадора, Хорватии, Швейцарии, Гватемалы, Греции, Ирландии, Исландии, Венгрии, Азербайджана, Черногории, Новой Зеландии и Эфиопии.

Всего во встрече приняли участие представители 58 стран, тогда как на прошлом мероприятии в Верховной Раде были представлены 43 страны.

Так, Ермак проинформировал иностранных дипломатов о результатах второй встречи на уровне советников по вопросам нацбезопасности и политических директоров внешнеполитических ведомств стран мира и международных организаций, состоявшейся 5 августа в городе Джидда (Саудовская Аравия).

Он отметил, что на встрече в Джидде также была согласована необходимость подготовки повестки дня Глобального саммита мира, который запланировано провести до конца текущего года.

Ермак также рассказал присутствующим о ходе реализации другого важного пункта формулы мира, который касается гарантий безопасности. Он отметил, что уже 13 государств присоединились к совместной декларации по поддержке Украины, согласованной странами G7 на саммите НАТО в Вильнюсе.

"Декларация является рамочным документом. Следующий шаг - заключение системы двусторонних и многосторонних договоров безопасности. Это должны быть четкие и долгосрочные обязательства, которые обеспечат способность Украины защищаться сегодня и предотвратить российскую агрессию в будущем, обеспечить стабильность мира не только в Украине, но и во всем мире", – пояснил он.

По словам руководителя ОП, на прошлой неделе Украина начала переговоры о заключении двустороннего документа по гарантиям безопасности с США, а теперь и с Великобританией.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал иностранным дипломатам о мерах, которые Украина принимает для подготовки к зимнему периоду. По его словам, для обеспечения энергетической безопасности запланировано создание многоуровневой защиты энергетических объектов путем их укрепления и децентрализации энергосистемы.

Украина настаивает на гарантиях безопасности от союзников

Как сообщал УНИАН, 12 июля премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что лидеры стран G7 (Германии, Великобритании, США, Канады, Франции, Италии и Японии) согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. К ней могут присоединиться все государства, желающие взять на себя соответствующие обязательства по предоставлению гарантий безопасности нашей стране.

13 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина начала готовить договоры для гарантий безопасности от союзников.

11 августа Украина начала первый раунд переговоров на рабочем уровне с Великобританией о двустороннем соглашении о предоставлении гарантий безопасности, как это предусмотрено Совместной декларацией о поддержке Украины.

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