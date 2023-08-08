В 8-страничном документе изложены основные пункты Формулы мира и предоставлено краткое изложение позиции Украины.

В Офисе президента Украины опубликовали документ, в котором представлена философия Формулы мира, предложенной Владимиром Зеленским. Украинскую мирную формулу презентовали на консультациях в Джидде 5-6 августа, напомнили в ОПУ.

"Мы сформировали наше общее видение каждого из десяти пунктов Формулы мира Президента Зеленского. Общее, потому что в процессе длительных консультаций на разных уровнях в этом видении были отражены позиции большинства стран, участвующих в реализации мирной инициативы Украины", – отметил глава ОПУ Андрей Ермак.

Ермак подчеркнул, что Украина будет продолжать работу, чтобы наработать, какие документы, выводы, договоренности Киев предусматривает для реализации каждого из десяти пунктов формулы мира.

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Глава ОПУ также отметил, что в ближайшее время состоится очередная встреча послов стран-участниц для координации дальнейших действий.

"Будут наработаны практические шаги по реализации каждого из пунктов формулы мира. Параллельно будет продолжаться подготовка повестки дня Учредительного Глобального саммита мира", – акцентируют в Офисе Зеленского.

ОП также опубликовал текст документа "Философия Украинской Формулы мира" на украинском и английском языках. В 8-страничном документе изложены основные пункты Формулы мира и предоставлено краткое изложение позиции Украины по тому или иному вопросу.

Саммит в Джидде - это надо знать

5-6 августа в Джидде, Саудовская Аравия, прошла встреча дипломатических советников по национальной безопасности и политических директоров внешнеполитических ведомств ведущих стран мира. Встреча была посвящена ключевым принципам восстановления устойчивого и справедливого мира для Украины.

В них саммите приняли участие представители более 40 стран, в том числе Китай. Spiegel со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах писал, что Пекин принимал активное участие в саммите и отправил "положительный" сигнал о проведении подобных встреч в будущем.

На полях встречи представители Украины проводили также двусторонние переговоры с партнерами. В ОП оценили консультации как "очень продуктивные".

Осенью пройдет саммит на уровне лидеров государств по реализации Формулы мира, предложенной Украиной.

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