Около 40 стран примут участие во встрече в Джидде, чтобы обсудить необходимые шаги для прекращения войны в Украине.

В Саудовской Аравии начались переговоры о мире, посвященные поиску шагов для прекращения войны в Украине. В Джидде высокопоставленные чиновники из примерно 40 стран будут стремиться разработать ключевые принципы того, как положить конец российскому вторжению в Украину.

Как сообщает Aljazeera, возможность участия России в переговорах исключена, так как агрессор отверг украинскую формулу мира. При этом Кремль заявил, что будет "следить" за встречей. В частности, пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков заявил, что России "необходимо понять, какие цели поставлены и что будет обсуждаться".

Президент Украины Владимир Зеленский накануне приветствовал широкий круг стран, представленных на переговорах, в том числе развивающиеся страны, сильно пострадавшие от скачка цен на продукты питания, вызванного войной.

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"Это очень важно, потому что в таких вопросах, как продовольственная безопасность, судьба миллионов людей в Африке, Азии и других частях мира напрямую зависит от того, насколько быстро мир будет двигаться к реализации формулы мира", — сказал он.

Зеленский выразил надежду, что эта инициатива приведет к "мирному саммиту" мировых лидеров этой осенью, чтобы утвердить принципы, которые, по его мнению, должны основываться на киевской формуле урегулирования из 10 пунктов, отметив, что формула Украины включает уважение ее территориальной целостности и вывод российских войск с территорий, которые, как утверждает Москва, аннексированы.

Саммит важен для Украины, поскольку он дает возможность обратиться к странам, которые сохранили нейтралитет, включая Индию и Бразилию, уточняет издание. Особенно значительным было участие Китая, верного союзника России, который направил в Аравию спецпредставителя по евразийским делам Ли Хуэя.

"У нас много разногласий, и мы слышали разные позиции, но важно, чтобы наши принципы разделялись", - сказал он.

Ван Вэньбинь, официальный представитель китайского МИД, заявил в своем заявлении: "Китай готов работать с международным сообществом, чтобы продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию кризиса в Украине".

Переговоры в Саудовской Аравии

4 августа 2023 года в ОП рассказали, чего ожидать от Аравийского саммита о мире в Украине. Соообщалось, что на этой встрече Украина хочет утвердить с ее участниками формулировку десяти пунктов формулы мира.

Кроме того, на этой встрече планируют обсудить, где и когда может состояться сам саммит формулы мира уже на уровне лидеров.

Украина не допускает вероятность каких-то изменений в 10 пунктах формулы мира - они структурно останутся такими, какими были произнесены президентом Украины Владимиром Зеленским в прошлом году в Индонезии, во время саммита G20.

4 августа 2023 года Reuters опубликовал материал, в котором говорилось, что если Китай одобрит формулу мира Украины на переговорах в Саудовской Аравии, это станет самым большим дипломатическим призом этой встречи.

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