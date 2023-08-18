Уже на следующей неделе в странах-союзниках состоятся встречи послов по инициативе Украины.

В Офисе президента анонсировали, что новая встреча советников по формуле мира Украины произойдет в течение месяца.

"Думаю, что она состоится не позднее, чем в течение месяца", - заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире национального телемарафона.

По словам чиновника, на этой встрече планируют среди прочего обсудить результаты работы 10 рабочих групп. Они сейчас работают в Киеве на уровне послов. Он добавил, что аналогичный формат встреч послов по инициативе Украины пройдут и в других странах.

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"Начинают уже на следующей неделе проводить такие встречи в США, Франции, Италии и многих других странах", - поделился Ермак.

Формула мира и гарантии безопасности для Украины

Как ранее сообщал УНИАН, 13 июля президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина начала готовить договоры для гарантий безопасности от союзников.

5-6 августа в Джидде, Саудовская Аравия, прошла встреча дипломатических советников из национальной безопасности и политических директоров внешнеполитических ведомств более 40 стран мира. Встреча касалась восстановления устойчивого и справедливого мира для Украины.

8 августа в офисе президента Украины опубликовали документ, в котором представлена философия Формулы мира. В 8-страничном документе изложены основные пункты Формулы мира и предоставлено краткое изложение позиции Украины по тому или иному вопросу.

11 августа Украина начала первый раунд переговоров на рабочем уровне с Великобританией о двустороннем соглашении о предоставлении гарантий безопасности согласно совместной декларации о поддержке нашей страны.

Следующий раунд мирных переговоров относительно российской войны против Украины может состояться в рамках саммита G20. Мероприятие планируют провести в сентябре этого года в Индии.

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