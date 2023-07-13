Также украинские власти начали подготовку к следующему саммиту НАТО, который состоится в Вашингтоне в 2024 году.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале процесса подготовки заключения договоров с союзниками относительно гарантий безопасности для Украины.

Как сообщил глава государства, он провел совещание, на котором обсуждался итоги саммита НАТО в Вильнюсе.

"Каждую договоренность для Украины с партнерами в Вильнюсе теперь переводим в наши конкретные шаги, чтобы все договоренности стали конкретными результатами. Хороший саммит должен дать и хорошие плоды", - сообщил президент.

Кроме того, как отметил Зеленский, готовится содержание для работы Совета Украина-НАТО.

"Готовим заключение договоров с партнерами относительно гарантий безопасности для Украины на пути в НАТО. Готовим почву для следующего саммита НАТО - в Вашингтоне", - сообщил Зеленский.

"Уже не представить НАТО без Украины, и будем постоянно добавлять нашему сотрудничеству силы", - подчеркнул глава государства.

Саммит НАТО в Вильнюсе - что известно

Как сообщал УНИАН, 11 июля лидеры НАТО согласились убрать требование о выполнении плана действия по членству для Украины. Но приглашение к членству будет зависеть от воплощения определенных условий. В частности, в будущем страны-члены должны иметь согласие, чтобы отправить Украине приглашение для приобретения членства, а Украина должна будет соответствовать условиям.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сказал, что для приобретения членства важны реформы в секторе обороны и безопасности и приведение украинской армии к взаимосовместимости с армиями альянса.

12 июля премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что лидеры стран "Большой семерки" согласовали декларацию безопасности поддержки Украины. К ней могут присоединиться все страны, желающие взять обязательства по предоставлению гарантий безопасности Киеву.

Каждая из стран "Большой семерки" отдельно начинает переговоры с Украиной, чтобы предоставить официальный статус - через двусторонние обязательства и меры безопасности - постоянной поддержки Украины, поскольку она защищает свой суверенитет и территориальную целостность, восстанавливает экономику, защищает своих граждан и стремится интеграции с евроатлантическим сообществом.

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