Семенов заработал в "Феофании" 636 279 гривень, а 4,7 миллиона гривень он получил от предпринимательской деятельности.

Главный врач "Феофании" Игорь Семенив, где лечатся от COVID-19 президент Владимир Зеленский вместе с главой ОП Андреем Ермаком, задекларировал ряд земельных участков, вспомнил о бизнесе и банковских счетах.

Об этом говорится в декларации Семенива за 2018 год.

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Согласно данным НАПК, Семенив является собственником земельных участков в Ивано-Франковской области площадями 522 и 540 квадратных метров и еще 2 га. Кроме того, на него оформлен дачный дом в том же регионе площадью 20,3 квадратных метров и нежилое помещение площадью 589 квадратов.

В Киеве директор Феофании имеет квартиру на 155,80 квадратов.

Среди прочего, Семенив внес в декларацию кафе-магазин на Прикарпатье и СТО.

Кроме того, медик также задекларировал дорогие часы "ROLEX", стоившие ему 141 316 гривень и ювелирные украшения за 221 040 гривень.

На жену оформлены, в частности, автомобили "Porsche", "Range Rover Vogue", снегоход "Lynx Grand Tourer 1200 SE". У Семенива – водные мотоциклы "Yamaha" и "BRP".

При этом Семенив заработал в "Феофании" 636 279 гривень в 2018 году. А еще 4,7 миллиона гривень главврач получил от занятий бизнесом. На банковских счетах медика всего 2413 долларов, в наличных - 200 тысяч гривень и 100 тысяч долларов.

Как замечает Апостроф, 2020 год был особенно успешен для фармацевтических компаний, где Семенив обозначен как бенефициар. Его предприятия выиграли 186 тендеров за общую сумму 7,8 миллиона гривень.

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Автор: Яна Ставская