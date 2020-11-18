Зеленский надеется скоро вернуться к полноценной работе.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении вечером 18 ноября сообщил, что до сих пор заражен коронавирусом, однако к нему уже вернулось обоняние, чувствует себя хорошо и идет на поправку.

Соответствующий ролик он разместил в своем Facebook.

"Мой повторный тест, к сожалению, пока положительный. Однако я продолжаю ежедневно работать, это моя работа. Единственная разница - я работаю не на Банковой, а на улице Академика Заболотного (в больнице "Феофания - УНИАН). Спасибо всем вам за поддержку, за, скажем так, цифровые витамины - это тысячи ваших очень-очень теплых слов, сообщений, комментариев. Они не менее важны для организма, поверьте мне", - сказал глава государства.

Зеленский рассказал, что с каждым днем чувствует себя лучше.

"Запахи уже сегодня вернулись. Силы возвращаются, температура снижается, ну, а желание вернуться к живой работе поднимается", - рассказал президент.

Читайте такжеМендель рассказала о состоянии больного коронавирусом Зеленского

Зеленский надеется скоро вернуться к полноценной работе.

"Верю, что следующее видео я буду записывать уже не из больницы, а окончательно одержу победу над COVID, чтобы полностью и с вашей поддержкой победить все остальные вирусы и бактерии, которые вредят Украине уже столько много лет подряд. Фамилии этих, кстати, недугов вам хорошо известны и мы обязательно вылечим Украину от этой всей заразы", - добавил президент.

Коронавирус у Зеленского: что известно

9 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак заболели COVID-19. У обоих - легкие симптомы вируса.

Зеленский почти сразу после получения положительного теста на коронавирус переехал в больницу "Феофания". По словам пресс-секретаря президента Юлии Мендель, Зеленского разместили именно в этом медучреждении, потому что там лучшие условия для прохождения самоизоляции.

6 ноября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в больницы госпитализируют только больных с тяжелыми симптомами из-за перегрузки медицинской системы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора