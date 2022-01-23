Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что немецкое правительство должно изменить свою политику в отношении Киева.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает отставку командующего ВМС Германии вице-адмирал Кая-Ахима Шенбаха недостаточным шагом для восстановления полного доверия к Берлину.

Об этом он написал в Twitter.

"Хотя Украина приветствует своевременную отставку командующего Военно-Морских сил Германии Кая-Ахима Шенбаха, этого шага недостаточно для восстановления полного доверия к политике Германии. Немецкое правительство должно изменить свою политику в отношении Киева", - подчеркнул дипломат.

Скандальное заявление командующего ВМС Германии: что этому предшествовало

Как сообщал УНИАН, вечером 22 января 56-летний Командующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах подал в отставку после скандала, вызванного его заявлениями.

Во время своего визита в Индию командующий ВМС ФРГ Шенбах среди прочего сказал, что Украина никогда не вернет оккупированный Россией Крым.

В Министерстве иностранных дел Украины потребовали от правительства Германии публичного опровержения высказываний командующего ВМС.

По этому поводу посла ФРГ вызвали в украинский МИД.

Впоследствии Шенбах заявил, что его несогласованные заявления относительно Крыма и расширения НАТО на восток являются его собственным мнением, а не официальной позицией федерального правительства.

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