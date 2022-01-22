Во внешнеполитическом ведомстве считают категорически неприемлемыми высказывания командующего ВМС ФРГ Кая-Ахима Шенбаха по Крыму.

В Министерство иностранных дел Украины вызывают посла Федеративной Республики Германия в Украине Анку Фельдгузен.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Подчеркивается на категорической неприемлемости высказываний командующего Военно-морских сил Германии Кая-Ахима Шенбаха, в частности о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины и что наше государство не может соответствовать критериям членства в НАТО", - говорится в сообщении.

Указывается, что высказано также глубокое разочарование по поводу позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонительного оружия.

"Подчеркнуто, что сегодня, как никогда, важны твердость и солидарность Украины и партнеров для сдерживания разрушительных намерений России. Отмечено, что Украина надеется на дальнейшую более проактивную позицию ФРГ в поддержке нашего государства, в частности в вопросах усиления обороноспособности нашего государства перед угрозой масштабного российского вторжения, применение других действенных средств сдерживания для гарантирования безопасности в Европе", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Читайте такжеКулеба - Германии: "Прекратите поощрять новое нападение России на Украину"Как сообщал УНИАН, во время конференции индийского института оборонных исследований командующий ВМС ФРГ Шенбах заявил, что Украина никогда не вернет оккупированный Россией Крым.

В то же время Шенбах заметил, что хоть Россия и "нужна" Германии, однако Берлин не соглашается с политикой Кремля.

"Россия старая страна, Россия важная страна... нам нужна Россия. Это большая страна, но эта страна не является демократией, на наш взгляд... Конечно, мы не можем согласиться с тем, что делает Россия, и в Чечне, и в других точках, ситуация в которых должна быть урегулирована. И да, это также касается того, что произошло в Украине. Крымский полуостров потерян. Он никогда не вернется. Это факт. И мы должны понять, что политические вопросы - это фактические вопросы", – сказал командующий.

В Министерстве иностранных дел Украины требуют публичного опровержения высказываний командующего ВМС со стороны правительства Германии, которые "подвешивает суверенитет и территориальную целостность Украины и подрывает усилия по деэскалации ситуации безопасности в Европе".

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