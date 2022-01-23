Ранее во время своего визита в Индию Кай-Ахим Шенбах сказал, что Крым потерян и никогда не вернется к Украине.

Командующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах уходит с должности после скандала, вызванного его заявлениями о том, что Украина никогда не вернет оккупированный Крым и ее нельзя принимать в НАТО.

Как стало известно BILD, 56-летний Шенбах подал в отставку в субботу вечером.

По данным издания, министр обороны Кристин Ламбрехт и генеральный инспектор Эберхард Цорн отставку приняли.

Временным преемником Шенбаха, по информации журналистов, станет контр-адмирал Ян Кристиан Каак. Он будет руководить ВМС Германии до тех пор, пока не назначат нового командующего.

Скандал с Шенбахом: что известно

Как сообщал УНИАН, командующий ВМС ФРГ Шенбах во время своего визита в Индию среди прочего сказал, что Украина никогда не вернет оккупированный Россией Крым.

Читайте такжеПосол Мельник призвал правительство Германии изменить курс в вопросе поставок оружия УкраинеВ Министерстве иностранных дел Украины потребовали от правительства Германии публичного опровержения высказываний командующего ВМС.

По этому поводу посла ФРГ вызвали в украинский МИД.

Позже Шенбах заявил, что его несогласованные заявления относительно Крыма и расширения НАТО на Восток являются его собственным мнением, а не официальной позицией федерального правительства.

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