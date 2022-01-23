Командующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах уходит с должности после скандала, вызванного его заявлениями о том, что Украина никогда не вернет оккупированный Крым и ее нельзя принимать в НАТО.
Как стало известно BILD, 56-летний Шенбах подал в отставку в субботу вечером.
По данным издания, министр обороны Кристин Ламбрехт и генеральный инспектор Эберхард Цорн отставку приняли.
Временным преемником Шенбаха, по информации журналистов, станет контр-адмирал Ян Кристиан Каак. Он будет руководить ВМС Германии до тех пор, пока не назначат нового командующего.
Скандал с Шенбахом: что известно
Как сообщал УНИАН, командующий ВМС ФРГ Шенбах во время своего визита в Индию среди прочего сказал, что Украина никогда не вернет оккупированный Россией Крым.
Читайте такжеПосол Мельник призвал правительство Германии изменить курс в вопросе поставок оружия УкраинеВ Министерстве иностранных дел Украины потребовали от правительства Германии публичного опровержения высказываний командующего ВМС.
По этому поводу посла ФРГ вызвали в украинский МИД.
Позже Шенбах заявил, что его несогласованные заявления относительно Крыма и расширения НАТО на Восток являются его собственным мнением, а не официальной позицией федерального правительства.