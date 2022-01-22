Командующий Военно-морскими силами ФРГ Кай-Ахим Шенбах заявил, что Украина никогда не вернет оккупированный РФ крымский полуостров.

В Министерстве иностранных дел Украины осуждают высказывания командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха относительно оккупированного Россией Крыма.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

Пресс-секретарь заявил, что в МИД считают категорически неприемлемыми высказывания Шенбаха.

"Крымский полуостров может быть потерян только в воображении немецкого вице-адмирала. Крым непременно вернется благодаря настойчивым усилиям Украины и ее партнеров, которые будут проявлять решительность в противодействии государству-агрессору. В этой связи требует разъяснения со стороны немецкого правительства, как слова командующего ВМС коррелируются с последовательной поддержкой Германией Крымской платформы", - подчеркнул Николенко.

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"Были особенно удивлены услышать сантименты господина Шенбаха о необходимости возобновления диалога с Россией в то время, как количество жертв российской агрессии уже превысило 14 тысяч, а более чем 100-тысячная армия России выстроилась вдоль украинской государственной границы, на Донбассе продолжают гибнуть люди от российских пуль, а Крым превратился в гетто прав человека и вооруженный до зубов авианосец, представляющий угрозу всему Черноморскому региону", - заявил Николенко.

Он напомнил, что на территории Германии российские спецслужбы уничтожают политических оппонентов РФ, проводят дезинформационные кампании и пытаются вмешиваться во внутренние дела.

По словам спикера, "даже попытка понять Путина со стороны командующего ВМС Германии" должна иметь свои границы.

"В этом случае эти границы грубо нарушены", – отметил Николенко.

В МИД требуют публичного опровержения высказываний командующего ВМС со стороны правительства Германии, которые обесценивают суверенитет и территориальную целостность Украины и подрывают усилия по деэскалации ситуации в Европе.

Как сообщал УНИАН, во время конференции индийского института оборонных исследований командующий ВМС ФРГ Шенбах заявил, что Украина никогда не вернет оккупированный Россией Крым.

В то же время Шенбах отметил, что хоть Россия и "необходима" Германии, однако Берлин не согласен с политикой Кремля.

"Россия старая страна, Россия важная страна… Нам необходима Россия. Это большая страна, но эта страна не является демократией, на наш взгляд… Конечно, мы не можем согласиться с тем, что делает Россия, и в Чечне, и в других точках, ситуация в которых должна быть урегулирована. И да, это также касается того, что произошло в Украине. Крымский полуостров потерян. Он никогда не вернется. Это факт. И мы должны понять, что политические вопросы — это фактические вопросы", – сказал он.

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