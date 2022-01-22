Шенбах признал, что не должен был этого говорить.

Командующий Военно-морских сил Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что его несогласованные заявления относительно Крыма и расширения НАТО на Восток являются его собственным мнением, а не официальной позицией федерального правительства.

Об этом вице-адмирал сообщил в Twitter.

"Мои заявления о политике безопасности в ток-шоу в аналитическом центре в Индии отражали мое личное мнение на тот момент. Они никоим образом не соответствуют официальной позиции Министерства обороны Германии", - написал Шенбах.

Он признал, что не должен был этого делать.

"Неосторожно, неправильно оценив ситуацию, я не должен был этого делать. Интерпретировать нечего, это была явная ошибка", - добавил командующий ВМС Германии.

Читайте такжеГермания на всякий случай готовит план эвакуации семей дипломатов из УкраиныКак сообщал УНИАН, командующий ВМС ФРГ Шенбах во время конференции индийского института оборонных исследований сказал, что Украина никогда не вернет оккупированный Россией Крым.

В то же время Шенбах заметил, что хоть Россия и "нужна" Германии, однако Берлин не соглашается с политикой Кремля.

"Россия старая страна, Россия важная страна... нам нужна Россия. Это большая страна, но эта страна не является демократией, на наш взгляд... Конечно, мы не можем согласиться с тем, что делает Россия, и в Чечне, и в других точках, ситуация в которых должна быть урегулирована. И да, это также касается того, что произошло в Украине. Крымский полуостров потерян. Он никогда не вернется. Это факт. И мы должны понять, что политические вопросы - это фактические вопросы", – отметил вице-адмирал.

В Министерстве иностранных дел Украины требуют от правительства Германии публичного опровержения высказываний командующего ВМС, которые "подвешиваютсуверенитет и территориальную целостность Украины и подрывают усилия по деэскалации ситуации безопасности в Европе".

По этому поводу посла ФРГ Анку Фельдгузен вызвали в МИД Украины.

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